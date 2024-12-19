TBMM Genel Kurulu'nda 2023 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Görüşmeleri ve Suriye'deki Durum

TBMM'de Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Görüşülüyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerinde tartışmalar sürüyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yaptığı açıklamalarda Suriye'deki gelişmelere ve YPG/PKK'nın durumu hakkında önemli bilgiler verdi.

Suriye'de YPG/PKK'nın Hala Direnişi

Bakan Güler, Suriye'de yeni yönetimin YPG/PKK'lı teröristlere bazı bölgeleri terk etme ve silah bırakma konularında telkinde bulunduğunu belirtirken, “İnşallah, bunların kendi aralarında anlaşma yapabileceklerini düşünüyoruz.” ifadesini kullandı. Güler, Ayn el Arap bölgesindeki YPG/PKK'nın hala direndiğinin altını çizdi ve Haseke bölgesinde de bazı eylemler gerçekleştirdiklerini kaydetti. Yeni yönetimin, Rakka ve Tabka'nın terk edilmesi hususunda telkinler yaptığını da vurguladı.

Suriyeli Mültecilerin Ülkelerine Dönüş Süreci

Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşleriyle ilgili konuşan Güler, “Kendilerine açılan yeni kapılar da dahil olmak üzere buralardan çıkışla ilgili faaliyetlerini sürdürmeye başlamışlardır.” dedi. Henüz istenilen seviyede olmasa da Suriyelilerin güvenli bir şekilde evlerine döneceklerine inandığını belirtti.

Türk Futbolunda Kentsel Dönüşüm Çağrısı

TBMM Genel Kurulu'nda futbol konusuna değinen MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Türk futbolunun tesisleşme sürecinin önemli bir aşamaya gelmesine rağmen, hala yeterli başarı sağlanamadığını ifade etti. Sancaklı, Türk futbolunun bir kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu belirterek, altyapıya ve genç futbolculara daha fazla önem verilmesi gerektiğini savundu.

Mecliste Grup Başkanvekillerinin Gücü Tartışılıyor

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Türk lirasının değer kaybettiğine ve TBMM'nin milletin Meclisi yerine grup başkanvekillerinin Meclisi haline geldiğine dikkat çekti. Bayraktutan, Meclis içerisindeki içtüzük değişiklikleri gerekliliğinden bahsederek, milletvekilliğinin itibar kaybına uğradığını vurguladı.

Bu konuşmaların ardından TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, grup başkanvekillerinin önemli mesajlar aldığını belirterek, sözlerini sonlandırdı.