TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Bütçeleri Tartışıldı: CHP'li Vekillerden Eleştiriler Yağdı

Enerji ve Sağlık Bütçeleri TBMM'de Görüşüldü

Türkiye’deki enerji ve sağlık politikalarına dair önemli eleştirilerin dile getirildiği TBMM Genel Kurulu'nda, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, kalıcı yaz saati uygulamasına karşı çıkarak, "8 yıldır kör bir inatla Türkiye'yi kör bir karanlığın içinde yaşatıyorsunuz. Kalıcı yaz saati uygulamasını kalıcı olarak biz kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekillerinden Keskin Eleştiriler

Genel Kurulda söz alan CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, bütçede işçi, öğrenci ve emeklinin yer almadığını belirterek, "Bu bütçede halkın refahı dışında ne ararsan var. Çünkü AK Parti iktidarı, bu ülkenin vatandaşının, gencinin, emekçisinin... karşısında," dedi. Erdem, ayrıca, geçilmeyen köprü ve uçulmayan havalimanlarına yapılan milyarlarca lira harcamayı eleştirdi.

Erdem, kalıcı yaz saati uygulamasının enerji tasarrufuna hiçbir katkı sağlamadığını söyleyerek, "8 yıldır ülkeye psikolojik şiddet uygulanıyor." remarked.

Madencilerin Acısı Yüzde Belirtilen Protesto

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, bugüne kadar iktidar dönemlerinde 2 bin 179 madencinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, maden kazalarının sorumluluğunu vurguladı. Siyah boya sürerek, "Bu kara, hepimizin alnının karasıdır." dedi.

Yerli Üretim ve Enerji Bağımlılığı

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, mevcut enerji politikalarının dışa bağımlılığı artırdığını ve yerli üretimi gerilettiğini savundu. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ise, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Rusya'ya bağımlılık yaratacağını belirterek, halkın enerji politikalarındaki adaletsizlikleri dile getirdi.

Sağlık Bütçesi Üzerine Tartışmalar

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, sağlık bütçesinin yetersiz olduğunu vurgularken, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanlığı bütçesinin halkın sağlığına değil, rantın çıkarlarına hizmet ettiğini savundu. CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ise sağlık sistemindeki şiddet olaylarına dikkat çekti.

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan bu tartışmalar, iktidarın politikalarına yönelik önemli bir eleştiri noktası oluştururken, 2025 yılı bütçelerinin halkın ihtiyaçlarına ne ölçüde cevap vereceği belirsizliğini koruyor.

CHP milletvekilleri, Genel Kurulda, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı ile Sağlık bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, konuşmasının sonunda siyah boyayı yüzüne sürerek, "Şu karayı Soma'da ölen madenciler için, şu karayı Amasra'da ölen madenciler için, bu karayı İliç'te ölen madenciler için... Bu karayı da alnıma sürüyorum, koruyamadığımız bütün madencilerimiz için. Bu kara, hepimizin alnının karasıdır." ifadelerini kullandı.

CHP milletvekilleri, Genel Kurulda, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı ile Sağlık bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, konuşmasının sonunda siyah boyayı yüzüne sürerek, "Şu karayı Soma'da ölen madenciler için, şu karayı Amasra'da ölen madenciler için, bu karayı İliç'te ölen madenciler için... Bu karayı da alnıma sürüyorum, koruyamadığımız bütün madencilerimiz için. Bu kara, hepimizin alnının karasıdır." ifadelerini kullandı.