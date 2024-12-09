TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri Başladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerine çok önemli açıklamalarda bulundu. Arıkan, "Bu yeni sürecin en önemli gündem maddesi Suriye'nin toprak bütünlüğü ve huzuru olmalıdır. Unutulmamalıdır ki Suriye'nin toprak bütünlüğü, 'Büyük İsrail Projesi'ne karşı hayati bir öneme sahiptir." dedi.

Arıkan, bütçenin sadece bir hesap işleme değil, aynı zamanda bir adalet, vicdan ve sorumluluk meselesi olduğunu vurgulayarak, "Bu çatının altında kabul edilen bütçe ya yoksulluk, sefalet, zillet getirecek; ya da refah, bolluk, izzet, denk bütçe getirecek. Buna karar verecek olan milletin kendisidir," ifadesini kullandı.

Faiz Giderleri ve Eğitim Bütçesi

2025 yılı bütçesinin en çarpıcı rakamının faiz giderleri olduğunu belirten Arıkan, "2025 yılı için faiz giderinin 1,9 trilyon lira olacağı öngörülüyor. Bu rakam, 2025 yılında milli gelire oranla son 13 yılın zirvesini temsil ediyor. Eğitime ayrılan pay ise sadece 1 trilyon 452 milyar liradır; bu, faiz ödemesinden 450 milyar lira daha düşük bir rakamdır," dedi.

Arıkan, bütçede yer alan "Hazine Varlıklarının ve Yükümlülüklerinin Yönetimi" ifadesinin gerçek amacının bütçedeki faiz harcamaları olduğunu ifade ederek, "Bu bütçe, bu rakamların tamamı vatandaşlarımızın vergilerinin faiz lobisine aktarıldığının resmi bir vesikasıdır. Bizim de buna rızamız yoktur," diye ekledi.

Suriye'deki Gelişmeler

Son günlerde Suriye'de yaşanan gelişmeleri değerlendirirken Beşşar Esad yönetiminin sorunları çözme biçimini eleştiren Arıkan, "Bu sürecin en önemli aktörlerinden biri olan Esad ailesi, akıl, uzlaşı ve sağduyu ile değil, baskı, zulüm ve şiddette ısrarcı olmuştur," dedi.

Türkiye’nin Suriye'deki istikrarı sağlamaya yönelik çabalarına değinen Arıkan, "Biz Saadet Partisi olarak barışın, huzurun ve uzlaşının yanında olacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim. Suriye'nin istikrarına karşı olan her yapının, her planın karşısında durmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Diğer Vekillerin Görüşleri

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci ise Suriye'deki durumun Türkiye için önemli olduğunu belirterek, "Bu süreç Sayın Cumhurbaşkanı'mızı haklı çıkarmıştır. Ülkemizin güvenliği için Suriye'deki istikrar ve toprak bütünlüğü hayati öneme sahiptir," dedi.

Temurci, bütçenin yeterlice müzakere edilmediğini ifade ederek, "2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin müzakereleri daha iyi bir seviyeye getirilmeli," şeklinde konuştu. Ayrıca TÜİK'in bir yaşam maliyet endeksi çıkarması gerektiğini ve asgari ücretin kirayı karşılayamadığını vurguladı.

Son olarak, Temurci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirerek, "Eğer bu şekilde devam edersek, her yıl bir önceki yıldan daha kötüye gideceğiz," dedi.