TBMM Genel Kurulu'nda 4 Uluslararası Anlaşma Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu dört uluslararası anlaşmayı onayladı; Gazze ateşkesi, Meclis içi tartışmalar ve ekonomik büyüme vurguları oturumda öne çıktı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 22:58
TBMM Genel Kurulu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair dört kanun teklifini kabul etti. Oturumda, ticari anlaşmaların yanı sıra Gazze'de sağlanan ateşkes ve Meclis içi tartışmalar gündemin belirleyici konuları oldu.

Görüşmeler ve tartışmalar

Genel Kurulda ilk olarak, Türkiye ile Maldivler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması görüşüldü. Maddeler üzerindeki konuşmalarda Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesini sağlayacak altyapının oluşturulması gerektiğini vurguladı. Kaya, rehine takası sonrasında İsrail'in provokasyonla ya da başka gerekçelerle tekrar saldırı başlatabileceği uyarısında bulunarak tüm ülkelerin dikkatli olması çağrısı yaptı.

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Mecliste PKK elebaşı lehine tezahürat yapıldığını belirterek tepki gösterdi; bunun üzerine İYİ Parti ile DEM Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, mevcut ticaret anlaşmalarının kapsam ve hacminin genişletilmesinin ana strateji olması gerektiğini belirtti. Özdemir, hükümet politikalarının bu anlayışla başarılı şekilde yürüdüğünü ifade ederek, 'Dünyanın koronavirüs salgını sonrasında toparlanma eğilimi göstermesi ile beraber 2021 yılından bu yana Türkiye'nin toplam 17 çeyrektir kesintisiz bir şekilde büyümeye devam etmesi, sadece ekonomik olarak değil dış politika anlamında da başarılı çalışmaların sürdüğünü göstermektedir' değerlendirmesinde bulundu.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Gazze'de sağlanan ateşkese ilişkin olarak, 'Netanyahu hükümetinin soykırıma dönüşen saldırılarının sona erecek olması, daha fazla masum Filistinli sivilin ölmeyecek olması sevindiricidir' ifadesini kullandı. AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz da ateşkesin bölgede masum insanların yaşamını koruyacak sürecin başlangıcı olmasını temenni ederek, geçmişte imzalanan anlaşmalara rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmediği uyarısında bulundu ve 'Filistin'in sesi ve umudu olmaya bugün olduğu gibi gelecekte de devam edeceğiz' mesajını verdi.

Tekliflerin maddeleri üzerindeki görüşmeler sırasında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın 'Terörsüz Türkiye' sürecine yönelik eleştirileri üzerine İYİ Parti ile DEM Parti milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sürmesi üzerine Meclis Başkanvekili Bingöl birleşime ara verdi.

Onaylanan anlaşmalar

Aranın ardından Genel Kurulda kanun teklifleri üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve ayrı ayrı yapılan oylamalarda şu teklifler kabul edildi:

Türkiye ile Maldivler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesinin 30 Ekim 2024 Tarihli ve 01/2024 sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye ile Malta Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye ve Romanya Arasında Uygun Görülen Alanlarda Gerçekleştirilecek Projelerin Finansmanı Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Kanun tekliflerinin kabulünün ardından Meclis Başkanvekili Bingöl, birleşimi 14 Ekim Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

