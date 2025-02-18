TBMM Genel Kurulu'nda Bahçeli'ye Vurgu: Türkiye Yüzyılı'nın Adresi

TBMM Genel Kurulu Toplandı

TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan Genel Kurul, önemli konulara dair görüşmeler gerçekleştirdi.

Adan, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, şair Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın "Milletler, büyük evlatlarıyla soluk alır" sözüne atıfta bulunarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Türkiye için umut ışığı olarak nitelendirdi. Adan, Bahçeli'nin siyasetinin Türkiye'nin geçmişine ve geleceğine yaptığı olumlu etkileri vurguladı.

Bahçeli’nin Vizyonu ve Milli Kimlik

Celal Adan, Bahçeli'nin siyasi yaşamının vatanperverlik ve adanmışlık hikayesini içerdiğini belirtti. Bahçeli'nin, çok sayıda mağdur ve mazlumun umudu olduğunu ifade eden Adan, "Kısacası liderimiz, Milliyetçi Hareket Partisinin mücessem ve müşahhas halidir" dedi.

Gündem Dışı Konuşmalar

Toplantıda, gündem dışı söz alan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, İstanbul'daki binaların yangın güvenliği standartlarının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Yangın risklerinin büyük olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlayarak, kentte devam eden ekonomik sorunlara dikkat çekti.

Deprem Güvenliği Tartışmaları

AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, İstanbul'daki deprem riskine dair eleştirilerde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, deprem güvenliği konusunda eksik kaldığını vurguladı.

Çelik, "Deprem, her türlü siyasetin üstünde bir meseledir" diyerek, İstanbul'un olası bir depreme hazırlıklı hale gelmesi gerektiğinin önemini vurguladı.

Oturum sonunda, güncel meselelerin gündeme getirilmesiyle birlikte, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, İstanbul'un depreme hazırlığı konusunun üzerinde durulması gerektiğini ifade etti. Bu konunun siyasi polemiklerin dışında tutulması gerektiğinin altını çizdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.