TBMM Genel Kurulu'nda Deprem Gündemi Ön Planda

TBMM Genel Kurulu Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Önder, gündeme geçmeden önce, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenleri andı ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Depremler Üzerine Vurgular

Önder, geride bırakılan enkazın bu ülkenin en öncelikli meselesi olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin deprem kuşağı üzerinde bulunduğunun altını çizdi. Deprem bölgesindeki şehirlerde gerekli önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini dile getirdi. Ardından milletvekillerine gündem dışı söz verdi.

Milletvekillerinin Açıklamaları

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni etti. Yayman, "Asrın felaketi" olarak adlandırdığı depremin ardından milletin birlikte gösterdiği dayanışmaya dikkat çekerek, deprem bölgesindeki yaraların bir an önce sarılmasını istedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ise depremin üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlatarak, hala yeterli derslerin alınmadığını eleştirdi. Şevkin, depremin maliyetinin 2 trilyon 853 milyar 300 milyon lira olduğunu belirterek, önlem almanın daha ekonomik olacağını vurguladı.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Türkiye'nin deprem sonrası gösterdiği dayanışma ve fedakarlığın takdire değer olduğunu ifade etti. Fendoğlu, felaketzedelere yardımların devam ettiğini ve birlikte daha güçlü bir toplum oluşturduklarını belirtti.

Sosyal Medya ve Dezenformasyon

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, sosyal medyanın hayatımıza girmesinin üzerinden 21 yıl geçtiğini hatırlatarak, artık bu platformların dezenformasyon ve nefret söylemlerinin yayılmasında güçlü bir araç haline geldiğini ifade etti. Yerebakan, dezenformasyonla mücadelede daha kararlı olunması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Gözlemciler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Başkanı Pia Kauma ile Genel Kurul'daki çalışmaları bir süre izleyerek, milletvekillerini selamladı. Meclis Başkanvekili Önder de Kauma’ya Fince "Hoş geldiniz" dedi.