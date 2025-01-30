TBMM Genel Kurulu'nda Gazetecilik Etiği Tartışmaları ve İlgili Sorunlar

TBMM Genel Kurulu'nda Gazetecilik Etiği Tartışmaları

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "Bilirkişinin ifşa edilmesi" soruşturmasını ele alarak, gazetecilik etiğini hiçe sayanlara müsaade edilmeyeceğini belirtti. Usta, "Diğer saygın gazetecilerin de itibarını sarsmaya çalışanlara ve meslek ile hukukun değerleri üzerinde tepinmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz," dedi.

Gazetecilikte Yaşanan Problemler

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, konuya ilişkin yorumunda bazı gazetecilere yönelik tutuklama kararlarını gündeme getirdi, "Yaka paça insanlar çalıştıkları yerlerden alınıp götürülüyor" dedi. Özdağ, bazı belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasının da hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

İYİ Parti'nin Eleştirileri

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, ifşa olayının medya etiği açısından sorgulanması gerektiğini belirterek, "Bu bir katalog suç değildir. Neden terörizm muamelesi yapılıyor?" ifadesini kullandı. Çömez ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın Özel Hastaneler Yönetmeliği'yle hastanelerin yapay zeka ile denetlenecek olması konusunu da eleştirdi.

MHP'den Kamu Hizmetlerine Yönelik Eleştiriler

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, kamu hizmetlerinde kadro yetersizliğine dikkat çekerek, "Bu çalışanların haklarının günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi gereklidir" dedi. Kılıç, atanamayan öğretmenlerin yaşadığı sorunlara da değinerek, çözüm beklentisinin elzem olduğunu belirtti.

Cezaevleri Sorunu ve Toplumsal Adalet

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Adalet Bakanlığı'nın cezaevlerine harcamayı planladığı bütçeyi eleştirerek, toplumu sadece cezaevleriyle koruyamayacaklarını ifade etti. Koçyiğit, son 15 günde 15 gazetecinin tutuklandığını ve bu durumun haber alma hakkının ihlali anlamına geldiğini belirtti.

CHP'nin Soruşturmalara Yönelik Eleştirileri

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Suat Toktaş'ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen durumu sorguladı. Sağlık Bakanlığı'nın yeni yönetmelikler çıkararak önleyici tedbirler alması gerektiğini belirten Emir, TÜSKA'nın akreditasyon belgesi ile ilgili sorunları gündeme getirdi.

Son Durum ve Kamuoyuna Açıklamalar

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, gözaltına alınan gazeteciler ile ilgili bilgileri paylaştı. Usta, bazı gazetecilerin serbest bırakıldığını ve hukukun işlediğini söyleyerek, sözlerimize şunları ekledi: "Gizli kayıt almak ve yayımlamak bir suçtur. Bu gazetecilik etiğine uymaz ama bunları ben yapmadım" dedi.

İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırıları

Usta, ateşkes sürecinde İsrail'in saldırılarına da değinerek, üç Türk vatandaşının saldırılar sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Bu vatandaşların cenazelerinin Türkiye'ye getirilecek olmasına ilişkin çabaların sürdüğünü ifade etti.