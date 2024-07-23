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TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Konuşmalar

TBMM Genel Kurulu, gündem dışı konuşmalarla önemli meseleleri gündeme taşıdı. Kıbrıs'tan Erzurum'a, CHP'den AK Parti'ye geniş bir yelpazede tartışmalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 17:28
TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Konuşmalar

TBMM Genel Kurulu Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında bir araya geldi. Bozdağ, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Erzurum Kongresi'nin Önemi

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle yaptığı konuşmada, bu kongrenin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki en önemli aşamalardan biri olduğunu vurguladı. Aydın, "105 yıl önce Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar, vatan edindiğimiz kadim coğrafyada tam bağımsız bir şekilde yaşamamızın teminatıdır," dedi.

Hatay’ın Durumu ve Yatırımlar

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hatay’ın Türkiye’ye katılışının 85. yılı nedeniyle konuşmasında, kentin depremden önceki ve sonraki durumunu gösteren bir fotoğraf sundu. Bozdağ, Güzelmansur’u belirtilen kurallara uyması konusunda uyardı. Güzelmansur, "Hatay halkına söz veriyorum, CHP olarak Hatay'ı sahiplenmeye devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Barış Harekatı

AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, 20 Temmuz 1974'te gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı’nın önemine değinerek, "Bu harekat, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü sağlamakla kalmadı, Türkiye’nin uluslararası sorumluluklarını da gösterdi," açıklamasında bulundu. Ercan, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmasına devam edeceğinin altını çizdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

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