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TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Konuşmalar

TBMM Genel Kurulu, çeşitli meseleleri ele alarak önemli açıklamalara sahne oldu. Milletvekillerinin gündem dışı düşünceleri öne çıktı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 15:04
TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Konuşmalar

TBMM Genel Kurulu Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında toplandı. Gündeme geçmeden önce Bozdağ, üç milletvekiline gündem dışı söz vererek önemli konulara değinilmesine fırsat tanıdı.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'un Açıklamaları

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat’ta yaşanan silahlı saldırılarla ilgili bilgiler verdi. Bulut, "Tokat’taki 21. Dönem MHP Tokat Milletvekili Lütfi Ceylan’ın kardeşi Mustafa Ceylan’a yönelik bir saldırı gerçekleşti. Ayrıca Zile ilçesinde, 1979 yılında hayatını kaybeden şehidimiz Mustafa Daşdangil’in ismini taşıyan kardeşi ağır yaralanmıştır. Saldırının ardından, bu olayın hukuk çerçevesinde takibini yapmak isteyen il genel meclis üyemiz Semih Gerez’in de bıçaklandığını öğrendik," dedi. Bulut, Anadolu’nun hiçbir yerinde kardeşlik hukukunun zarar görmesine müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'nin Kayısı Üretimi Üzerine Yorumları

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya’nın Türkiye’deki kuru kayısı üretiminin %78’ini karşıladığını belirtti. Kayısı üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve deprem sonrası zarar gören çiftçilerin desteklenmesi için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alımları yapmasının önemli olduğunu kaydetti. Tüfenkci, "Kayısının değerinde alım-satımı ve lisanslı depoların devreye girmesi, Malatyalı çiftçimizi bir nebze olsun rahatlatmaktadır, ancak daha fazlasına ihtiyaç var," diye ekledi.

Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Yeni Malatyaspor'un haksızlığa uğratıldığına işaret eden Tüfenkci, "TFF yeni yönetimi, Yeni Malatyaspor’un 1. Lig’den çekilme talebini reddetti. Bu durum, şehrimize yapılmış büyük bir adaletsizliktir," şeklinde konuştu.

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'dan Mardin Sorunları

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, Mardin’in çeşitli sorunları hakkında bilgiler vererek önemli tespitlerde bulundu.

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