TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Konuşmalar

TBMM Genel Kurulu Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında bir araya geldi.

Gündem Dışı Konuşmalar

Bozdağ, toplantının başında üç milletvekiline gündem dışı söz verdi. İlk olarak İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, tapu ve veraset işlemleriyle ilgili yaşanan sıkıntılara değindi. Öztürk, "Gelişmiş ülkeler bu süreçleri dijital sistemle hallederken, biz hâlâ yüz yüze işlemler yapıyoruz. Bu durum hem zaman kaybına yol açıyor hem de devlet kaynaklarını verimsiz kullanmamıza sebep oluyor," dedi.

Ardından CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat’ın tarihi eser zenginliğine dikkat çekerek, "Tokat, İstanbul'dan sonra en fazla tarihi eser envanterine sahip. Ancak 22 yıllık AK Parti iktidarında, coğrafyasının %46'sının maden ruhsatlarıyla tahrip edildiğini gözler önüne seriyor," şeklinde konuştu.

Son olarak, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Kongresi’nde konuşmasını eleştirerek, "İsrail'in savaş suçlarına ortak olmanın yanı sıra, batının ikiyüzlü duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi," dedi.