Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Konuşmalar

TBMM Genel Kurulu, önemli gündem dışı konular hakkında milletvekillerinin görüşlerini tartıştı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 14:32
TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Konuşmalar

TBMM Genel Kurulu Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında bir araya geldi.

Gündem Dışı Konuşmalar

Bozdağ, toplantının başında üç milletvekiline gündem dışı söz verdi. İlk olarak İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, tapu ve veraset işlemleriyle ilgili yaşanan sıkıntılara değindi. Öztürk, "Gelişmiş ülkeler bu süreçleri dijital sistemle hallederken, biz hâlâ yüz yüze işlemler yapıyoruz. Bu durum hem zaman kaybına yol açıyor hem de devlet kaynaklarını verimsiz kullanmamıza sebep oluyor," dedi.

Ardından CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat’ın tarihi eser zenginliğine dikkat çekerek, "Tokat, İstanbul'dan sonra en fazla tarihi eser envanterine sahip. Ancak 22 yıllık AK Parti iktidarında, coğrafyasının %46'sının maden ruhsatlarıyla tahrip edildiğini gözler önüne seriyor," şeklinde konuştu.

Son olarak, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Kongresi’nde konuşmasını eleştirerek, "İsrail'in savaş suçlarına ortak olmanın yanı sıra, batının ikiyüzlü duruşunu bir kez daha gözler önüne serdi," dedi.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye ek sosyal destek indirimli hizmet dönemi başlıyor!

Hiç evi olmayanlar başvuruya koşacak! Taksit sabit taksitle konut fırsatı!

Tüm Türkiye'deki emeklilere müjdelendi! ÖTV kaldırıldı: Otomobilde yarı fiyat dönemi!

DASK'ını Akbank'a yaptırana trink diye iade ödemesi! Akbank'tan çoşturan kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Diyanet 2024'te 400 yeni vaiz alacak: Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu!

Duyduk duymadık demeyin Selpak havlu kağıt 219 TL’den 79 TL’ye düştü acele edin

DASK'ını Akbank'a yaptırana trink diye iade ödemesi! Akbank'tan çoşturan kampanya

KPSS şartı yok, çılgın maaş var! O üniversite az önce yeni personeller için alım ilanı açtı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde büyük alım! İşte detaylar ve başvuru şartları

En pahalı Fiat Doblo 650.000 TL ! İndirimin daniskası geldi

KPSS yok, sınav yok! En az ilkokul mezunu hasta bakıcı, hasta kayıt personeli, temizlikçi alım ilanı Türkiye geneli hasteneler için şimdi geldi

Emekliye ek sosyal destek indirimli hizmet dönemi başlıyor!

Hiç evi olmayanlar başvuruya koşacak! Taksit sabit taksitle konut fırsatı!

Tüm Türkiye'deki emeklilere müjdelendi! ÖTV kaldırıldı: Otomobilde yarı fiyat dönemi!

Bakanlığa 771 personel alımı! KPSS şartı kaldırıldı: Yüksek maaş geldi!

Market alışverişini bu kartla yapan yaşadı! Alışverişin 400 TL'si bedava!