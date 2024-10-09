TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Konuşmalar

TBMM Genel Kurulu Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın başkanlığında toplandı. Karaca, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verme fırsatı sundu.

Mimarlık Günü Kutlaması

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Dünya Mimarlık Günü dolayısıyla söz alarak mimarların bu özel gününü kutladı. Bakbak, bu yılki etkinliğin temasının "kentsel tasarıma gençlerin katılımı" olduğunu ifade etti. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeniden inşa sürecine değinen Bakbak, "Bugüne kadar 101 bin 254 konut teslim ettik. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve iş yerini teslim ederek vatandaşlarımıza güvenli yaşam alanları sunacağız," dedi.

Altyapı Sorunları ve Tarım Üzerine Değerlendirmeler

DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp, Bitlis'in merkezinde ve köylerinde yolların durumunun kritik olduğunu, altyapı sorunlarının devam ettiğini vurguladı. Ayrıca CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, kahverengi kokarca zararlısının fındık üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiye dikkat çekti. Torun, Tarım ve Orman Bakanlığının bu sorunla ilgili yetersiz önlemler aldığını savundu. Fındığın 60 liradan satışını ve bu durumun tarım üreticileri üzerindeki olumsuz etkilerini dile getiren Torun, Bakanlığa, "Topyekun ilaçlama yapın," diyerek çözüm çağrısında bulundu.