TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Konuşmalar

TBMM Genel Kurulu Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında gerçekleştirilen oturumda toplandı.

Gündem Dışı Konuşmalar

Oturumun başında, üç milletvekiline gündem dışı söz verildi. CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Gebze’de meydana gelen doğal gaz patlaması üzerine ortaya çıkan durumu anlattı.

Çiler, devlet kurumlarının patlama ile ilgili soruşturma yürüttüğünü belirtirken, patlamanın sebebinin ihmal olduğunu öne sürdü. Ayrıca, mahallesi sakinlerinin, gaz kokusu konusunda yetkililere başvuruda bulunduğunu dile getirdi.

Kardeşlik ve Birlik Vurgusu

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, konuşmasında Türk ve Kürt kardeşliğinin öneminden bahsetti. Tarihsel bir metafor üzerinden, empryalist güçlerin Orta Doğu’da yarattığı sorunları eleştirdi.

Yaz, şu şekilde devam etti: "100 yıl gecikmeli de olsa Yusuf'u mahrumiyet kuyusundan çıkarma zamanı gelmedi mi? Eğer Türk ve Arap kardeşler bir araya gelirse, geçmişteki ihmalleri telafi ederlerse işte o zaman özüne döneceklerdir."

Organ Bağışı Farkındalığı

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, organ bağışı ile ilgili önemli bir çağrı yaptı. Yerebakan, Türkiye'deki organ bağışı oranlarının, ihtiyaç olanın çok gerisinde kaldığını ifade etti.

"Toplum olarak organ bağışı farkındalığını artırmalıyız. Hep birlikte daha fazla hayat kurtarmak için politikalar geliştirelim," diyen Yerebakan, toplumun bu vicdani meseleye sahip çıkmasının önemini vurguladı.