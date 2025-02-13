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TBMM Genel Kurulu’nda Gündem Dışı Konuşmalar Gündeme Geldi

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca öncülüğünde toplandı, gündem dışı önemli konular konuşuldu.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 14:57
TBMM Genel Kurulu’nda Gündem Dışı Konuşmalar Gündeme Geldi

TBMM Genel Kurulu Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında bir araya geldi. Karaca, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti'den Duygusal Anmalar

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'a Allah'tan rahmet diledi. Ayrıca, Berat Kandili'ni kutlayarak, "Kandil tüm dünya için hayırlara vesile olsun" temennisinde bulundu.

Türkoğlu, ünlü şair, bestekar ve söz yazarı Ozan Arif olarak bilinen Arif Şirin'i de andı ve bazı şiirlerini okudu. Eğitim alanında önemli bir konuyu da gündeme getiren Türkoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim gördüğü okullar için temizlik personeli ve özel güvenlik ilanına çıkmasını eleştirerek, "Bu ülkenin çocuklarına gerekli kadro sağlanmazken, yabancı uyruklulara nasıl milyonlar harcıyorsunuz?" diye sordu.

Maden Faciası ve İşçi Grevleri Üzerine Eleştiriler

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Erzincan İliç'teki maden ocağında meydana gelen heyelanın birinci yıl dönümünü anımsatarak, yaşamını yitiren işçileri saygıyla andı. Bayhan, Gaziantep Valiliği'nin işçilerin grevlerini engellemek için şehirde eylem ve etkinlik yasağı getirdiğini belirterek, valilik kararını kürsüde yırttı.

Kars'taki İhtiyaçlar Gündem Oldu

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars’ta mülkiyeti belediyeye ait olan ve 100 milyon değerinde olduğu iddia edilen Aynalı Köşk'ün icra yoluyla değerinin yüzde 1'ine satıldığını ifade etti. Alp, Kars Belediye Başkanı hakkında şikayetçi olduğunu, ancak İçişleri Bakanlığı'nın başkan hakkında soruşturma izni vermediğini dile getirdi. Ayrıca Kars’ta temeli seçimlerden önce atılan 500 yataklı devlet hastanesinin inşaatının da duraksadığını aktardı.

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