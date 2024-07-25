TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Konuşmalar Yapıldı

TBMM Genel Kurulu Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verildi.

Batı Trakya Türkleri'nin Durumu Ele Alındı

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu, Batı Trakya Türk toplumunun önemli liderlerinden Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 29. yılı vesilesiyle bir konuşma yaptı. Hamşıoğlu, "Batı Trakya Türklüğü vardır" diyerek, bu gerçeği dile getirmekten vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Ayrıca, Batı Trakya Türkleri'nin kendi okullarını idare etme ve müftülerini seçme haklarının yasal olduğunu vurguladı.

Kocaeli'deki Elektrik Kesintileri Gündeme Geldi

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Kocaeli şehrinde yaşanan elektrik kesintilerine dikkat çekti. Yıldızlı, organize sanayi bölgeleri ve limanlarıyla öne çıkan kentin, gereken hizmetleri alamadığını belirtti. "Kentte 9 saati bulan elektrik kesintileri meydana geliyor. Vatandaşlarımız ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor," dedi.

Kayseri'deki DSİ Yatırımları Tanıtıldı

AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Kayseri'de Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yatırımları anlattı. Özsoy, Kayseri'de toplam 11 baraj ve 4 göletin faaliyete geçtiğini belirtirken, sulama alanında önemli yatırımların hayata geçirildiğini kaydetti. Yatırım programında 10 sulama tesisinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.