TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Sözler ve Tartışmalar

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Elazığ'dan bağcılık ve altyapı sorunları — Semih Işıkver

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, seçim bölgesi Elazığ'ın büyük bir bölümünü yaz döneminde dolaştığını belirterek köylerde iletişim altyapısının yetersiz olduğunu söyledi. Işıkver, "Kırsal bölgelerde elektrik iletim hatları eski, voltajları düşüktür." dedi.

Işıkver, Elazığ'ın geçmişinde bağcılık faaliyetlerinin yoğun olduğunu anlattı ve Elazığlı çiftçilerin yıllık 120 bin ton üzüm üretimi yaptığını vurguladı. Çiftçilerin ürün hastalıkları, düşük fiyat ve pazarlama sorunlarıyla mücadele ettiğini belirterek vilayetine bağcılık araştırma merkezi kurulmasını talep etti.

Futbol transferleri ve dijital platform talepleri — Mustafa Sarıgül

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Türk takımlarının yabancı transferlere ödediği ücretleri eleştirdi. Sarıgül, "Bunun Türkiye'ye bir faydası var mı? Bizim sahalarımızda Metin Oktay vardı, Can Bartu vardı. O dönem futbolumuzun kalitesi bambaşkaydı." ifadelerini kullandı.

Sarıgül, ayrıca dijital oyun platformu Roblox'a Türkiye'den erişimin açılmasını istedi ve KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'ı tebrik etti.

Aliya İzetbegoviç anıldı — Refik Özen

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i vefatının 22. yılında andı. Özen, İzetbegoviç'in yaşam felsefesine ve savaş sırasında halkına olan bağlılığına dikkat çekti ve onun "biz savaşmayı biliriz barışı daha çok severiz" sözünü hatırlattı.

Mecliste sözlü gerginlikler

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın 19 Ekim'de partisinin Bursa İl Kongresi'nde söylediği sözlere tepki gösterdi. Başarır yerinden kalkarak Gül'ü eleştirdi; AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ile Başarır arasında da sözlü tartışma yaşandı.

Başkanvekili uyarısı

TBMM Başkanvekili Celal Adan, milletvekillerini oturum sırasında "temiz bir dil kullanmaları" konusunda uyardı.

