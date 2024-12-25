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TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Tartışmalar ve Önemli Kutlamalar

TBMM Genel Kurulu, asgari ücret tartışmaları ve Gaziantep'in kurtuluşunu kutlayan konuşmalarla toplandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 14:46
TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Tartışmalar ve Önemli Kutlamalar

TBMM Genel Kurulu Toplandı

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Bozdağ, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

CHP'nin Asgari Ücret Eleştirisi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutlayarak başladığı konuşmasında, günlerdir beklenen ve haftalardır tartışılan 2025 yılı asgari ücretinin açıklandığını belirtti ve bu rakamı yoksulluk, açlık ve sefalet rakamı olarak nitelendirdi. Emir, "Açlık sınırının 21 bin lirayı, yoksulluk sınırının 70 bin lirayı geçtiği bir ülkede asgari ücretin bu seviyesini asla kabul etmiyoruz, kabul etmeyeceğiz," dedi.

Yeni asgari ücretin işveren temsilcilerinin ilk telaffuz ettikleri rakam olduğunu iddia eden Emir, işverenlerin, çalışanlara layık gördüğü rakama iktidarın boyun eğdiğini söyledi. Emir, CHP grubu olarak bugün Genel Kurulda yer almayacaklarını ifade ederek, "Gerçek enflasyon %80, olması gereken asgari ücret en az 30 bin lira. Bugün burada olmayacağız," dedi.

MHP ve AK Parti Temsilcilerinden Kutlama

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Gaziantep'in 103 yıl önce, 11 ay süren direnişin sonunda düşman işgalinden kurtulduğunu anımsattı. Atay, Türk milletinin bağımsızlığını koruyacağını ve dünya milletleri arasındaki yerini her zaman muhafaza edeceğini vurguladı: "Türk milleti tarih boyunca bu yüksek mevkiini hiçbir zaman yitirmedi."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin de aynı şekilde Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutlayarak bu anlamlı günü öne çıkardı.

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