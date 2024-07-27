TBMM Genel Kurulu'nda Hayvan Haklarına Dair Kanun Teklifi Tartışıldı

TBMM Genel Kurulu Çalışmalarına Devam Ediyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, AK Parti'nin çalışma takvimine ilişkin grup önerisini kabul etti. Bu düzenlemeye göre, sahipsiz hayvanlara dair kanun teklifinin görüşmeleri tamamlandıktan sonra Meclis tatile girecek.

Uyuşturucu Sorunu ve Alınacak Tedbirler

Genel Kurulda, DEM Parti tarafından sunulan "artan uyuşturucu kullanımı" ile ilgili grup önerisi de görüşüldü. DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, Bingöl'de yaşanan bıçaklı saldırı olayını gündeme getirerek, bölgedeki gençlerin uyuşturucu bağımlılığı ile karşı karşıya bulunduğunu belirtti.

Diğer yandan, AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, 24 Temmuz'da meydana gelen olayda hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, İçişleri Bakanlığı'nın olayla ilgili bir müfettiş görevlendirdiğini açıkladı. "Gerekli tedbirler alınıp, ihmal ve suistimal durumlarında hukukun gereği yapılacaktır," dedi.

Hayvan Hakları Tartışması

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sahipsiz hayvanlarla ilgili kanun teklifinin görüşmelerinin ertelenmesini eleştirdi. Emir, Meclis'in bu konuyu görüşmesini sağlamak için çeşitli sosyal grupların dikkatini çekmekte olduğunu vurguladı.

Gündemdeki Uluslararası Anlaşmalar

AK Parti'nin önerisi kabul edilerek uluslararası bazı anlaşmaların da görüşmeleri gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Avrupa Konseyi ve Türkiye- Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması gibi önemli konular gündemde yer aldı. Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemenin ise yarın görüşüleceği belirtildi.

Öte yandan, emekli aylıklarının artırılmasına yönelik teklifler de görüşülmeye başlandı. Genel Kurul, 1 Ekim 2023'te tekrar toplanmak üzere tatile girecek.