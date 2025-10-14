TBMM Genel Kurulu'nda Iğdır Sağlık, Ankara ve Amasra Maden Gündemi

TBMM Genel Kurulu Pervin Buldan başkanlığında toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan yönetiminde toplandı. Buldan, gündeme geçilmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Yılmaz Hun: Iğdır'da sağlık hizmetlerine erişimde sıkıntı

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, Iğdır halkının sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtti. Hun, şehirdeki devlet hastanesinin tıbbi cihaz ve donanım yetersizliği nedeniyle vatandaşların basit sağlık sorunlarında bile çevre illere gitmek zorunda kaldığını söyledi. Bu durumun erken teşhis ihtimalini ortadan kaldırdığını vurgulayan Hun, Sağlık Bakanlığını Iğdır'ın sağlık sorunlarının çözülmesi için adım atmaya çağırdı.

Lütfiye Selva Çam: Ankara sadece siyaset değil, kültür ve diplomasi merkezi

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, "Ankara'nın başkent oluşu"na ilişkin konuşmasında, Ankara'nın yalnızca siyasetin değil, ticaret, kültür ve edebiyatın da başkenti olduğunu ifade etti.

Çam, konuşmasında şunları söyledi: "Aynı zamanda üniversiteler şehri ve diplomasinin merkezidir. Türk Devletleri Teşkilatı, Ankara'yı 2026 yılı için Türk Dünyası Turizm Başkenti ilan etti. Seneye NATO Zirvesi, şehrimizde yapılacak. Devlet başkanları, liderler ve uluslararası kuruluşlar ve dünya medyası Ankara'da olacak. Ankara, artık sadece klasik bir başkent olmaktan çıkmış, dünya diplomasisine yön veren, mazlumlara sahip çıkan, zalimlere heybetli duruş sergileyen dünyanın en önemli siyaset merkezi olmuşken, suları akmayan, trafik sorunu öylece kalakalmış bir şekilde çözüm bekleyen bir şehir haline geldi maalesef."

Aysu Bankoğlu: Amasra maden faciası 'göz göre göre gelen bir cinayet'

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Amasra maden ocağındaki patlamaya ilişkin konuşmasına maden ocağında çalan acil durum siren sesini dinleterek başladı. Bankoğlu, Amasra'da 2022 yılında meydana gelen maden kazasında 43 madencinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Bankoğlu sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Sayıştay raporları, uzmanlar, odalar hepsi uyarmıştı. Metan gazı değerleri tehlikeli seviyede, havalandırma yetersiz, sistem alarm veriyor. Madenciler 'ölüm geliyor' demişti. Ama bu uyarılar, Ankara'da koltuklarda oturanlara hiç ulaşmadı. Hiçbirisi umursamadı. 3 yıl önce Amasra'da yaşanan bir iş kazası değildir, göz göre göre gelen bir cinayettir. Defalarca uyarılmış, raporlanmış, dile getirilmiş bir faciadan 'kader' diyerek sıyrılan sorumsuz bir zihniyetin sonucudur."

CHP milletvekilleri, 14 Ekim 2022'de Amasra maden ocağında hayatını kaybeden madencilerin fotoğraflarını masalara koydu ve yakalarına "Amasra'yı unutma" yazılı kokart taktı.

