TBMM Genel Kurulu'nda İhracat ve Demokrasi Tartışmaları

TBMM Genel Kurulu'nda Önemli Tartışmalar

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ocak-ekim döneminde 29 ilimizin 1 milyar doları aşan ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "Anadolu'nun her bölgesi ihracat ve üretimle büyüyor, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunuyor" dedi.

Demokrasi Sorunları ve Kayyum Uygulamaları

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, kayyum meselesinin demokrasimizi tehdit ettiğini vurguladı. Kaya, "Bu sorun TBMM'de çözülmeli, sokaklar değil" dedi.

ABD Başkanlık Seçimlerinin Etkisi

Kaya, ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye açısından öneminin bulunmadığını, ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Tıbbi Destek Talebi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye'deki Duchenne Musküler Distrofi hastalarına yönelik destekler hakkında bilgilendirdi ve yeni tedavi yöntemleri için adım atılmasını beklediklerini dile getirdi.

Türk Dünyası ve Birlik Vurgusu

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde Türk dünyasının ittifakının önemli olduğunu belirterek, "21'inci yüzyıl Türk dünyasının birliğiyle taçlanacak" dedi.

Silahlanma ve Güvenlik Sorunları

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, son yıllarda silahla yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekti ve daha etkili yasaların çıkarılmasının gerektiğini söyledi. Başarır, 34 binden fazla silahlı olay ve 3 bin 773 can kaybı yaşandığını belirtti.

Enerjide Yeni Rekorlar

Akbaşoğlu, Türkiye'nin ekim ayı itibarıyla ham petrolde günlük 111 bin 280 varil ve doğal gazda günlük 7 milyon 908 bin 44 metreküp üretimle yeni bir rekor kırdığını açıkladı. Bu atılımların Türkiye'yi daha bağımsız hale getireceğine inandığını vurguladı.

Özellikle ticaret ve enerji alanındaki iş birliklerinin Türk dünyasının gücünü artıracağına dikkat çekti.