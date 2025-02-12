TBMM Genel Kurulu'nda Kadın Kuşağı Programları Tartışıldı

TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleşen oturumda, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Türkiye'de kadın kuşağı programlarıyla ilgili ciddi bir sorun olduğunu belirtti. Zengin, televizyonlardaki hem sabah hem de öğleden sonra yayınlanan programların içerikleri hakkında eleştirilerde bulundu.

Üzerine Düşülmesi Gereken Konular

Zengin, bu programlarda sıkça yaşanan dehşet problemli içerikler bulunduğunu ifade ederek, "Bu anlatılan şeylerin ekranlarda olmaması için biz parti olarak uğraşıyoruz, hep beraber çalışmamız lazım," dedi. Televizyonlardaki evlilik programlarına yönelik daha önce yapılan yasaklamaların bir ölçüde sonuç verdiğini hatırlatan Zengin, tam anlamıyla bir çözüm için yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Diğer Parti Temsilcilerinin Görüşleri

Oturumda söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargı dışındaki yetkileri konusunda eleştirilerde bulundu. MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ise, Filistin meselesinde yaşanan güncel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılık

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, televizyon sunucusu Zahide Yetiş'in katılımını eleştirerek, bu konulara katkı sağlayacak nitelikte uzmanların yer alması gerektiğini savundu.

Önemli Önlemler Gerekiyor

Toplantıda, Özlem Zengin, televizyonlarda hâlâ devam eden zararlı içeriklerin izlenmemesi gerektiğini belirtti: "Reklam verenler, televizyon sahipleri ve birlikte bu programları izleyen herkesin toplumsal olarak bir refleks vermesi lazım," diyerek, toplumun kültürel değerlerine uygun programların önemini vurguladı.

Sonuç olarak, TBMM'deki tartışmalar, kadın kuşağı programlarının ele alınması ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması gerektiğini ortaya koydu.