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TBMM Genel Kurulu'nda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Tarım Politikaları Üzerine Tartışmalar

TBMM'de kadına yönelik şiddet, ruh sağlığı ve tarım ithalatı konuları ele alındı, çözüm önerileri sunuldu.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 18:00
TBMM Genel Kurulu'nda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Tarım Politikaları Üzerine Tartışmalar

TBMM Genel Kurulu'nda Önemli Konular Ele Alındı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, kadına yönelik şiddetle mücadele, ruh sağlığı ve tarım politikaları gibi konular gündeme geldi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğunu vurgulayarak, "Bir çocuğun, bir kadının yaşamını yitirmemesi için gereken her şeyi yapacağız" dedi.

Veri Mahremiyeti Üzerine Endişeler

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, sosyal medya platformları üzerindeki veri kullanımını eleştirerek, "Discord'daki verilerin nasıl kullanıldığı kamuoyunun hakkıdır" diye belirtti.

Mısır İthalatı ve Tarım Sorunları

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye'nin mısır ithalatına ilişkin rakamlar vererek, Türk çiftçisinin karşılaştığı zorluklara dikkat çekti. "Devletin büyük bir borç altına girdiğini" vurguladı.

Ruh Sağlığı Yasasına İhtiyaç Vurgusu

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, ruh sağlığının toplumun bir parçası olduğunu belirterek, "Ülkemizde bir ruh sağlığı yasası olmaması büyük bir eksikliktir" şeklinde konuştu.

Adalet Talepleri

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ise, 2015'te yaşanan bombalı saldırıda hayatını kaybedenleri anarak, "Adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

[Sonuç]

Toplantıda yapılan konuşmalar, Türkiye'deki sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunların derinlemesine ele alındığını gösteriyor. Çözüm yollarının tartışıldığı bu süreç, toplumda bir farkındalık oluşturma çabalarının bir parçası.

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