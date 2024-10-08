DOLAR
34,26 -0,05%
EURO
37,66 -0,02%
ALTIN
2.907,93 0,08%
BITCOIN
2.151.753,74 0,37%

TBMM Genel Kurulu'nda Kapalı Oturum Gerçekleşti

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimini ele almak üzere kapalı oturuma geçti.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 15:50
TBMM Genel Kurulu'nda Kapalı Oturum Gerçekleşti

TBMM'de Kapalı Oturum Süreci Başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili bilgilendirme toplantısı için kapalı oturuma geçti.

OTURUMUN AÇILIŞI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki oturumda, yürütme tarafından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler gündem dışı konuşmalar yapmak üzere talepte bulundu.

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

Kurtulmuş, gündem dışı konuşmaların her bir bakan için 30 dakika, siyasi parti grupları için ise 20 dakika süre verileceğini açıkladı. Partisiz milletvekillerine ise 5 dakika söz hakkı tanınacak.

KAPALI OTURUMUN UYGULANMASI

Oturum öncesinde, AK Parti tarafından yapılan görüşmelerin kapalı yapılması önergesi kabul edildi. Kurtulmuş, salon dışında olabilecek dinleyicilerin ve görevlilerin dışarı çıkmaları gerektiğini belirtti.

Kapalı oturuma geçilmesiyle birlikte, yeminli stenograflar dışında kimse salonda kalmadı. Meclis içindeki basın büroları ve kulisler de boşaltıldı.

OTURUMA KATILIM

Kapalı oturuma, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı. Kurtulmuş ve Divan üyelerinin, oturumda Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı atkı taktığı görüldü.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı...

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı. Genel Kurul hizasındaki basın bürolarından çalışanlar çıkarılarak kapıları kilitlendi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı...

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı. Genel Kurul hizasındaki basın bürolarından çalışanlar çıkarılarak kapıları kilitlendi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı...

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı. Genel Kurul hizasındaki basın bürolarından çalışanlar çıkarılarak kapıları kilitlendi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı...

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı. Genel Kurul hizasındaki basın bürolarından çalışanlar çıkarılarak kapıları kilitlendi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı...

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı. Genel Kurul hizasındaki basın bürolarından çalışanlar çıkarılarak kapıları kilitlendi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı...

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı. Genel Kurul hizasındaki basın bürolarından çalışanlar çıkarılarak kapıları kilitlendi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı...

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı. Genel Kurul hizasındaki basın bürolarından çalışanlar çıkarılarak kapıları kilitlendi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı...

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı. Genel Kurul hizasındaki basın bürolarından çalışanlar çıkarılarak kapıları kilitlendi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı...

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı. Genel Kurul hizasındaki basın bürolarından çalışanlar çıkarılarak kapıları kilitlendi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı...

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı. Genel Kurul hizasındaki basın bürolarından çalışanlar çıkarılarak kapıları kilitlendi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı...

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı. Genel Kurul hizasındaki basın bürolarından çalışanlar çıkarılarak kapıları kilitlendi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı...

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı. Genel Kurul hizasındaki basın bürolarından çalışanlar çıkarılarak kapıları kilitlendi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı...

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı. Genel Kurul hizasındaki basın bürolarından çalışanlar çıkarılarak kapıları kilitlendi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı...

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı. Genel Kurul hizasındaki basın bürolarından çalışanlar çıkarılarak kapıları kilitlendi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı...

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı. Genel Kurul hizasındaki basın bürolarından çalışanlar çıkarılarak kapıları kilitlendi.

İLGİLİ HABERLER

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adıyaman'da Traktör Kazasında Hayat Kaybı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yükseköğretim Akademik Yılı Açılışında Önemli Mesajlar
3
Yalova Belediyesinde İş Bırakma Eylemi: Memurlar Hakkını Arıyor
4
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar'dan Yabancı Düşmanlığına Karşı Mesaj
5
Bosna Hersek'te Sel Felaketi Sonrası Evler Yeniden İnşa Edilecek
6
AK Parti'li Hasan Turan'dan Filistin'e Destek Çağrısı
7
Karabulut Ailesi Avukatından Cem Garipoğlu'nun DNA Raporuna İtiraz Açıklaması

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek