TBMM Genel Kurulu'nda Kapalı Oturum Gerçekleşti

TBMM'de Kapalı Oturum Süreci Başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili bilgilendirme toplantısı için kapalı oturuma geçti.

OTURUMUN AÇILIŞI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki oturumda, yürütme tarafından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler gündem dışı konuşmalar yapmak üzere talepte bulundu.

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR

Kurtulmuş, gündem dışı konuşmaların her bir bakan için 30 dakika, siyasi parti grupları için ise 20 dakika süre verileceğini açıkladı. Partisiz milletvekillerine ise 5 dakika söz hakkı tanınacak.

KAPALI OTURUMUN UYGULANMASI

Oturum öncesinde, AK Parti tarafından yapılan görüşmelerin kapalı yapılması önergesi kabul edildi. Kurtulmuş, salon dışında olabilecek dinleyicilerin ve görevlilerin dışarı çıkmaları gerektiğini belirtti.

Kapalı oturuma geçilmesiyle birlikte, yeminli stenograflar dışında kimse salonda kalmadı. Meclis içindeki basın büroları ve kulisler de boşaltıldı.

OTURUMA KATILIM

Kapalı oturuma, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı. Kurtulmuş ve Divan üyelerinin, oturumda Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı atkı taktığı görüldü.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı. Genel Kurul hizasındaki basın bürolarından çalışanlar çıkarılarak kapıları kilitlendi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı. Genel Kurul hizasındaki basın bürolarından çalışanlar çıkarılarak kapıları kilitlendi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı. Genel Kurul hizasındaki basın bürolarından çalışanlar çıkarılarak kapıları kilitlendi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı. Genel Kurul hizasındaki basın bürolarından çalışanlar çıkarılarak kapıları kilitlendi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı. Genel Kurul hizasındaki basın bürolarından çalışanlar çıkarılarak kapıları kilitlendi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı. Genel Kurul hizasındaki basın bürolarından çalışanlar çıkarılarak kapıları kilitlendi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı. Genel Kurul hizasındaki basın bürolarından çalışanlar çıkarılarak kapıları kilitlendi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı. Genel Kurul hizasındaki basın bürolarından çalışanlar çıkarılarak kapıları kilitlendi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı. Genel Kurul hizasındaki basın bürolarından çalışanlar çıkarılarak kapıları kilitlendi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı. Genel Kurul hizasındaki basın bürolarından çalışanlar çıkarılarak kapıları kilitlendi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı. Genel Kurul hizasındaki basın bürolarından çalışanlar çıkarılarak kapıları kilitlendi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı. Genel Kurul hizasındaki basın bürolarından çalışanlar çıkarılarak kapıları kilitlendi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı. Genel Kurul hizasındaki basın bürolarından çalışanlar çıkarılarak kapıları kilitlendi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı. Genel Kurul hizasındaki basın bürolarından çalışanlar çıkarılarak kapıları kilitlendi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı. Genel Kurul hizasındaki basın bürolarından çalışanlar çıkarılarak kapıları kilitlendi.