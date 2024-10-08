TBMM Genel Kurulu'nda Kapalı Oturum Tamamlandı

TBMM Genel Kurulu'nda Kapalı Oturum Gerçekleşti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, İsrail'in Lübnan'ı işgale yönelik eylemleri ve bölgedeki son gelişmelerin değerlendirildiği kapalı oturum sona erdi.

Oturum Hakkında Bilgiler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilen bu özel oturum, yaklaşık 4 saat 50 dakika sürdü. Oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milletvekillerini bilgilendirerek, yaşanan gelişmeler hakkında detaylar aktardı.

Parti Temsilcileri de Söz Aldı

Bakanların sunumlarının ardından, siyasi parti grupları ile TBMM'de grubu bulunmayan partilerden iki milletvekili de konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi.

Oturumun Ardından

Oturumun tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşime ara verildiğini duyurdu.