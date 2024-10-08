TBMM Genel Kurulu'nda Kapalı Oturum Tamamlandı

TBMM Genel Kurulu'nda Kapalı Oturum Gerçekleşti
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, İsrail'in Lübnan'ı işgale yönelik eylemleri ve bölgedeki son gelişmelerin değerlendirildiği kapalı oturum sona erdi.
Oturum Hakkında Bilgiler
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilen bu özel oturum, yaklaşık 4 saat 50 dakika sürdü. Oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milletvekillerini bilgilendirerek, yaşanan gelişmeler hakkında detaylar aktardı.
Parti Temsilcileri de Söz Aldı
Bakanların sunumlarının ardından, siyasi parti grupları ile TBMM'de grubu bulunmayan partilerden iki milletvekili de konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi.
Oturumun Ardından
Oturumun tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşime ara verildiğini duyurdu.