TBMM Genel Kurulu'nda Muhalefet Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda Muhalefet Partilerinin Teklifleri Reddedildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi tarafından sunulan gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Genel Kurulda tartışılan konular arasında gıda enflasyonu, asgari ücret, enflasyon ve Kazdağları yer alıyordu.

Tarım Politikaları ve Gıda Enflasyonu Üzerine Tartışmalar

Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, tarımın jeopolitik değil, stratejik bir mesele olduğunu vurgulayarak, dünya genelinde gıda enflasyonunun düşerken Türkiye'de arttığını dile getirdi. "Yanlış enflasyon politikalarının ve sistemsizlik sorunlarının sonucu olarak gıda fiyatları artıyor," dedi.

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan ise halkın temel gıda maddelerine erişimde sorun yaşadığını belirterek, bu durumun gıda güvencesini tehdit ettiğini ileri sürdü. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan ise tarımın Türkiye ekonomisi için kritik bir yapı taşı olduğunu ifade etti.

Asgari Ücret Üzerine Yorumlar

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, mevcut asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını belirterek çözüm arayışını öncelikli görev olarak işaret etti. Taşcı, çeşitli ülkelerdeki başarılı ücret politikalarının incelenmesini önerdi.

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç ise düşük asgari ücretin toplumsal barışı tehdit eden bir mesele olduğunu vurguladı. CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, asgari ücret taleplerinin 30 bin lira olması gerektiğini savundu.

Kazdağları ve Doğal Varlıklar

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Kazdağları'nın doğal zenginliklerinin korunması gerektiğine dikkat çekti. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ise Kazdağları'nın tahrip edilmesine karşı duracaklarını belirtti.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ise madencilik faaliyetlerinin Türkiye'nin maden rezervlerini ekonomik olarak değerlendirme çabalarının bir parçası olduğunu açıkladı.

Genel Kuruldaki oylamalarda muhalefet partilerinin önerileri reddedildi. Ardından, yargıya ilişkin düzenlemeleri içeren Noterlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine geçildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.