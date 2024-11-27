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TBMM Genel Kurulu'nda Muhalefet Partilerinin Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi. Muhalefetten sert eleştiriler yükseldi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 19:20
TBMM Genel Kurulu'nda Muhalefet Partilerinin Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi tarafından sunulan grup önerileri görüşüldü, ancak kabul edilmedi.

Genel kurulda, Saadet Partisi'nin "asgari ücretliler ve emekliler", İYİ Parti'nin "Eber Gölü", DEM Parti'nin "Türkiye'de yaşayan Kürtler" ve CHP'nin "Çayırhan Termik Santrali" konularındaki önerileri ayrı ayrı ele alındı.

Saadet Partisi'nin önerisi üzerine konuşan Konya Milletvekili Hasan Ekici, ekonomik krizden en çok asgari ücretli ve emeklilerin etkilendiğini vurguladı. Ekici, "Mademki toplum enflasyona ezdirilmeyecek, o halde maaş zamları gerçek enflasyona göre artırılsın. Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalıdır," dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise, asgari ücretlilerin ve emeklilerin zorluklarının farkında olduklarını belirterek, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu paydaşlarıyla beraber çalışıyor. Elimizden gelen maksimum iyileştirmeyi sağlamak için çabalıyoruz," şeklinde konuştu.

İYİ Parti'nin önerisi üzerinde söz alan Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Eber Gölü'ndeki yangınların planlı bir sabotaj olduğunu ifade ederek, "Eber Gölü kurudu, doğa harikası yok oluyor. Meclis ve iktidar acilen somut adımlar atmalıdır," dedi.

CHP Grubu'nun önerisi hakkında konuşan Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Çayırhan Termik Santrali'nde işçilerin haklarının göz ardı edildiğini belirterek, "Burada işçiler işlerini kaybetme korkusuyla karşı karşıya285 işçilere üç maymunu oynadı," diye eleştirdi.

Buna karşılık AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, santralin özelleştirilmesi sonrasında işçilerin haklarının korunmasına yönelik çalışmalara devam edileceğini açıkladı.

Oylama sonucunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi. Genel kurulda, daha sonra Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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