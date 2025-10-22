TBMM Genel Kurulu'nda Muhalefetin Grup Önergeleri Reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda muhalefetin grup önerileri reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü, ancak yapılan oylamaların ardından önergeler kabul edilmedi. AK Parti'nin, Genel Kurulun çalışma takvimi ve gündemine ilişkin grup önergesi ise kabul edildi.

Yeni Yol Partisi: Tekstil ve hazır giyim endişesi

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, partisinin önergesi kapsamında söz alarak Türkiye'nin uzun süredir "ekonomik ve siyasi krizlerin altında ezildiğini" ileri sürdü. Özdağ, enflasyon ve kur baskısının özellikle tekstil ve konfeksiyon sektörünü zorladığını belirtti.

Özdağ, İstanbul'un hazır giyim ve tekstil merkezleri olan Merter, Zeytinburnu, Laleli, Bayrampaşa ve Esenler bölgelerinde yüzlerce mağaza ve atölyenin kapandığını, üreticilerin artan enerji fiyatları, yüksek kira bedelleri, işçilik maliyetleri ve krediye erişimdeki zorluklar nedeniyle ayakta kalmakta güçlük çektiğini söyledi.

Tekstil şirketlerinin üretim merkezlerini yurt dışına taşımaya başladığını vurgulayan Özdağ, üreticilerin hükümetten acil destek paketleri, vergi ve enerji indirimi, kredi kolaylığı ve istihdam teşvikleri talep ettiğini ifade etti.

İYİ Parti ve CHP'den sektör çağrısı

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Yeni Yol Partisi'nin önergesini destekleyerek tekstil sektörünün "feryadının" duyulmasını istedi. CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ise hükümeti sanayicileri yalnız bırakmakla suçlayıp tekstil sektörünün sorunlarına çözüm bulmak amacıyla "yan yana gelme" çağrısı yaptı.

Meriç, dünyada ekonomik sorunların sürdüğüne dikkat çekerek, "Frene birdenbire bastığınız için şu an ülkedeki her kesim, her sektör büyük acı içerisinde. Sanayiciler geceleri yatamıyor, işçi geceleri yatamıyor. Bu sıkıntılara ancak birlikte çözüm yolu bulabiliriz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den sektör değerlendirmesi ve destek hamleleri

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Türk tekstilinin 2024 yılında 32 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti. Erkan, sektörün tarihsel olarak ekonomik dalgalanmalardan etkilendiğini ancak zorlukların aşılabileceğini savundu.

Erkan, daha önce sağlanan finansman desteğine ilişkin olarak 300 milyon lira reeskont kredilerinin günlük limitinin 4 milyar liraya çıkarıldığını ve bunun 1 milyar liralık bölümünün doğrudan tekstil sektörüne tahsis edildiğini kaydetti. Ayrıca enflasyonla mücadelede alınan tedbirlerin üreticilere rahatlama sağlayacağı mesajını verdi.

Erkan, "Türkiye, sahip olduğu güçlü üretim altyapısı, nitelikli iş gücü ve hükümetimizin sunduğu kapsamlı desteklerle tekstil sektöründeki liderliğini sürdürecek güce sahiptir" diyerek sektörün yatırımla, istihdamla ve ihracatla büyümeye devam ettiğini ifade etti.

Genel Kurulda dikkat çeken anlar ve gündem

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, içinde Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesi bulunan siyah poşetle kürsüye çıkarak dikkat çekti.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Buna karşın AK Parti'nin önergesi kabul edilerek Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ikinci sırasına alındı.

Kabul edilen önergeye göre bugün Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine başlanacak. Ayrıca TBMM Genel Kurulu, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 ve 29 Ekim tarihlerinde çalışmayacak ve kabul edilen takvime göre 30 Ekim Perşembe günü de toplanmayacak.

Sayıştay seçimleri ve partilerin tavrı

Genel Kurulda daha sonra Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için seçim işlemlerine geçildi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, grup olarak seçime katılmayacaklarını bildirdi.

