TBMM Genel Kurulu'nda Muhalefetin Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda Muhalefet Partilerinin Önerileri Reddedildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, Saadet Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP tarafından sunulan grup önerileri oy çokluğuyla kabul edilmedi. Gündemdeki teklifler, kamu ihaleleri ve kayyum atamaları gibi önemli konuları içeriyordu.

Saadet Partisi'nin Önerisi Üzerine Tartışmalar

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, şehir hastaneleri, havaalanları, köprüler ve otoyollar gibi kamu projelerinin önemli olduğunu ancak bunların maliyetlerinin sorgulanması gerektiğini ifade etti. Kaya, ayrıca, CHP belediyelerinin kamu ihalelerindeki usulsüzlüklere dikkat çekti.

İYİ Parti'nin Akademi Giriş Sınavı Eleştirisi

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Şeref Olgun, Akademi Giriş Sınavı'nın uygulamalı meslekler için yetersiz olduğunu savundu. Olgun, bu sınavın öğretmenlik gibi pratik deneyim gerektiren bir meslekte sıkıntılara yol açabileceğini vurguladı.

Ayrıca, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, önergenin bazı yanlış bilgilere dayandığını belirterek, eğitim bilimlerinin sınav içeriğinde önemli yer tuttuğunu açıkladı.

Kayyum Atamaları Üzerine Görüşler

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, yerel yönetimlere atanan kayyumlara ilişkin konuşarak, halkın iradesinin korunması gerektiğini savundu. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ise kayyum atamalarının demokrasiyi baltalamak değil, korumak için alındığını belirtti. Demir, bu tür müdahalelerin halkın iradesi için gerekli olduğunu ifade etti.

Oylama Sonuçları

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi. Ayrıca, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman tarafından sunulan Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de ret edildi. Genel Kurulun gündemi, Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifine geçiş yaptı.