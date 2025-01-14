TBMM Genel Kurulu'nda Önemli Konuşmalar ve Güvenlik Önlemleri

TBMM Genel Kurulu Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Önder, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Kayseri'nin Lezzetleri Gündemde

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, son günlerde bazı illerin pastırma, sucuk ve mantıya sahip çıkmaya çalıştığını belirtti. "Bir sabah kalkıyorsunuz birileri sahip çıkmış, diğer gün başka birileri. Buradan söylüyorum, bu tatların ana vatanı Kayseri'dir. Taklitler asıllarını yaşatır. Bu lezzetler, taklit edilebilir ama şehrimiz sadece lezzetten ibaret değildir" diyen Çopuroğlu, Kayseri'de AK Parti iktidarı döneminde yapılan çalışmaları da anlattı.

Deprem Uyarıları ve Önlemler

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, bazı bilim insanlarından gelen Tunceli ve Bingöl depremiyle ilgili önemli uyarıları dile getirdi. Erol, olası depremlere karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı ve Tunceli'nin depreme dayanıklı hale getirilmesi için Meclis'ten destek istedi.

Fındık Üreticileri İçin Destek Talepleri

MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Giresun kalite fındık fiyatı ile diğer kalite fındık fiyatları arasındaki farkın %40 olması gerektiğini vurguladı. Zor şartlar altında üretim yapan fındık üreticisinin alan bazlı desteklerinin artırılmasını talep eden Konal, üreticilerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Güvenlik Önlemleri

Öte yandan, TBMM Genel Kurulu'nda dinleyici ve basın locası girişindeki merdivenlerin başlangıç noktasına cam korkuluk yapıldığı görüldü. Bu önlem, Genel Kurul'a gelen ziyaretçilerin düşme tehlikesini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.