DOLAR
37,97 0,44%
EURO
41,85 -0,62%
ALTIN
3.645,69 -0,33%
BITCOIN
2.906.352,56 0,68%

TBMM Genel Kurulu'nda Siyasi Gerilim: Gül ve Özdağ'dan Sert Açıklamalar

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri gündemdeki konuları eleştirdi, yolsuzluk iddialarına dair yorumlarda bulundu.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 19:42
TBMM Genel Kurulu'nda Siyasi Gerilim: Gül ve Özdağ'dan Sert Açıklamalar

TBMM Genel Kurulu'nda Siyasi Gündem Belirleniyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, cunta ve darbelerle mücadele konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gül, "Cunta dediğiniz silahı, tankı, tüfeği alır, millete savaş açar ama Recep Tayyip Erdoğan, milletin oylarıyla millete savaş açanlarla mücadele etmiştir. Cuntayla mücadeleyi de sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Yeni Yol Partisi'nden İBB Yolsuzluk Eleştirisi

Genel Kurulda ayrıca, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmasını eleştirerek, "Vatandaşlarımız izin almadan toplantı, gösteri ve yürüyüş haklarına tam ve kamil manada sahip değil ki. Hangi bedeller ödememiz lazım ki biz bunlara daha fazla sahip olalım?" şeklinde konuştu. Özdağ, provokatörlerin bu tür gösterilerde bulunabileceğine dikkat çekti.

İYİ Parti'den Tutuklama İtirazı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan öğrencilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kavuncu, bu tutuklamaların hukuki olmadığını savunarak, tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık sorunlarını gündeme getirdi. "Mahir Polat'ın ciddi sağlık problemi var, tansiyonu çok yüksek. Kontrolden geçirilip tekrar cezaevine gönderilmiş. Ciddi hayati tehlikesi bulunuyor" dedi.

MHP'den Zulme Dikkat Çekildi

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, dünya genelinde devam eden zulümlere dikkat çekerek, "Zulüm, soykırım ve savaşların bir an önce son bulması temennisindeyim" ifadelerini kullandı. Akçay, partilerinin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in mirasına vurgu yaparak, Türkeş’in milliyetçilik ve demokrasi üzerine kaleme aldığı eserlerin önemine değindi.

CHP'den Yolsuzluk İtirazları

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları sonrasında tutuklanan öğrencilerin durumuna dikkat çekti. Başarır, "Devlet, parti devleti haline geldi" diyerek eleştirilerde bulundu.

Siyasi Eleştirilerde Ak Parti Teması

Abdulhamit Gül, muhalefetin dil ve yaklaşımını eleştirerek, "Bu anlamda Türkiye'de iktidara talip olan bir partinin uygulamış olduğu siyaset tarzını milletimiz hayretle, ibretle izlemektedir" sözlerini sarf etti. Gül, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna vurgu yaparak, cunta benzetmelerinin asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Gül, "Milletin iradesiyle sandıktan seçilmiş olan bir yönetim için yapılan bu benzetmeler, ülkemize zarar vermektedir" şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump, WilmerHale'in Güvenlik İzinlerini Kaldıran Kararnameyi İmzaladı
2
Gaziantep'in Kış Lezzetleri: Beyran ve Soğan Kebabı
3
Bursa'da 'Inishmorelu Yüzbaşı' Sahnelendi
4
Bursa'da 'Körler' Oyunuyla Sanatseverlere Unutulmaz Gece
5
Bülent Turan: 'Güvenli Sokağa Sahip Olmayan Toplum Başarıya Ulaşamaz'
6
İklim Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda Görüşülmeye Başlandı
7
AGD Üyelerinden İsrail Saldırılarına Protesto

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!