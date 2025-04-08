TBMM Genel Kurulu'nda Siyasi Gerilim: Gül ve Özdağ'dan Sert Açıklamalar

TBMM Genel Kurulu'nda Siyasi Gündem Belirleniyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, cunta ve darbelerle mücadele konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gül, "Cunta dediğiniz silahı, tankı, tüfeği alır, millete savaş açar ama Recep Tayyip Erdoğan, milletin oylarıyla millete savaş açanlarla mücadele etmiştir. Cuntayla mücadeleyi de sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Yeni Yol Partisi'nden İBB Yolsuzluk Eleştirisi

Genel Kurulda ayrıca, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmasını eleştirerek, "Vatandaşlarımız izin almadan toplantı, gösteri ve yürüyüş haklarına tam ve kamil manada sahip değil ki. Hangi bedeller ödememiz lazım ki biz bunlara daha fazla sahip olalım?" şeklinde konuştu. Özdağ, provokatörlerin bu tür gösterilerde bulunabileceğine dikkat çekti.

İYİ Parti'den Tutuklama İtirazı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan öğrencilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kavuncu, bu tutuklamaların hukuki olmadığını savunarak, tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık sorunlarını gündeme getirdi. "Mahir Polat'ın ciddi sağlık problemi var, tansiyonu çok yüksek. Kontrolden geçirilip tekrar cezaevine gönderilmiş. Ciddi hayati tehlikesi bulunuyor" dedi.

MHP'den Zulme Dikkat Çekildi

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, dünya genelinde devam eden zulümlere dikkat çekerek, "Zulüm, soykırım ve savaşların bir an önce son bulması temennisindeyim" ifadelerini kullandı. Akçay, partilerinin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in mirasına vurgu yaparak, Türkeş’in milliyetçilik ve demokrasi üzerine kaleme aldığı eserlerin önemine değindi.

CHP'den Yolsuzluk İtirazları

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları sonrasında tutuklanan öğrencilerin durumuna dikkat çekti. Başarır, "Devlet, parti devleti haline geldi" diyerek eleştirilerde bulundu.

Siyasi Eleştirilerde Ak Parti Teması

Abdulhamit Gül, muhalefetin dil ve yaklaşımını eleştirerek, "Bu anlamda Türkiye'de iktidara talip olan bir partinin uygulamış olduğu siyaset tarzını milletimiz hayretle, ibretle izlemektedir" sözlerini sarf etti. Gül, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna vurgu yaparak, cunta benzetmelerinin asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

Gül, "Milletin iradesiyle sandıktan seçilmiş olan bir yönetim için yapılan bu benzetmeler, ülkemize zarar vermektedir" şeklinde konuştu.