TBMM Genel Kurulu'nda Siyasi Partilerden Önemli Açıklamalar

TBMM Genel Kurulu'nda Siyasi Tema

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, partilerin grup başkanvekilleri gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde '50+1' şartının zorunlu bir durum haline getirildiğini belirtti. Zengin, "Bu ittifak meselesi olmasaydı, Türkiye'nin temel meselelerinde uzlaşma olmuyordu," şeklinde konuştu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, Özgecan Aslan'ın vefatının 10'uncu yılına atıfta bulunarak, "Özgecan, kadın cinayetlerine karşı yükselen öfkenin en önemli simgelerinden biri oldu. O gün hepimiz 'Bu son olsun.' dedik, fakat maalesef bu son olmadı," ifadelerine yer verdi.

Bolu Kartalkaya Yangını ve Sorumluluk

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınının üzerinden günler geçmesine rağmen "kim sorumlu, kim suçlu?" tartışmalarının devam ettiğini belirtti.

MHP Grup Başkan Vekili Filiz Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun stabil olduğunu ve dinlendiğini duyurdu. Kılıç, Özgecan'ı anarak, "Kadınların güvenle, huzurla yaşayabileceği bir toplum inşa etmek, hepimizin sorumluluğudur," dedi.

Adalet Üzerine Tartışmalar

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, PKK/KCK operasyonlarına dikkat çekerken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise adalet sorununa dikkat çekerek, "Neyle ilişkilendiriliyor? Terör. Artık hiç kimsenin bu yargıya güveni yok," açıklamasında bulundu.

Zengin, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Hukuk, döner dolaşır, günün sonunda her zaman adaletten yana olur. Buna itimat etmek, hepimizin görevidir," dedi.