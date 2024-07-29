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TBMM Genel Kurulu'nda Siyasi Tartışmalar ve Hayvan Hakları Üzerine Görüşmeler

TBMM'de siyasi tartışmalar ve hayvan hakları konusundaki görüşmeler dikkat çekti. Çeşitli partilerden açıklamalar geldi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 16:44
TBMM Genel Kurulu'nda Siyasi Tartışmalar ve Hayvan Hakları Üzerine Görüşmeler

TBMM Genel Kurulu'nda Çarpıcı Gelişmeler

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, İsrail muhalefetinin liderlerinin ve Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına sert tepki gösterdi. Yenişehirlioğlu, "Bu çapsızların ifadelerini kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

Saadet Partisi'nden Filistin'e Destek

İsa Mesih Şahin, Mavi Vatan'ın milli bir politika olduğuna dikkat çekti. Şahin, "İsrail, ne yaparsa yapsın soykırım ve insanlık suçunun üzerini örtemeyecektir" sözleriyle tepki gösterdi.

İYİ Parti: Sorumluluk Alma Zamanı

Turhan Çömez, sahipsiz hayvanlarla ilgili sorunun çözümünde kısırlaştırma gibi önlemlerin etkili olacağını belirtti. Ayrıca, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına dikkat çekerek, Batı'nın bu zulmü desteklemesini eleştirdi.

Hayvan Hakları Üzerine Dikkat Çeken İfadeler

Şahin, sahipsiz hayvanlara yönelik önlemlerin yetersiz olduğunu belirtti ve merkezi yönetimin müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.

CHP: Ekonomik Sorunlar ve İşsizlik

Murat Emir, hükümetin işsizlikle ilgili yeterince somut adım atmadığını ifade etti. Emeklilere yönelik 12 bin 500 lira desteğini eleştiren Emir, bunun yetersiz olduğunu savundu.

Genel Kurulda Geçmiş Olsun Dilekleri

Toplantı sırasında Erkan Akçay'ın sağlık durumu hakkında gelişmeler paylaşıldı ve tüm partilerden geçmiş olsun dilekleri iletildi.

İncelenen konular, TBMM’nin halkın gerçek gündemini ele alma sorumluluğunun altını çizerken, hayvan hakları ve dış politika ile ilgili gelişmeler de büyük önem taşıyor.

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