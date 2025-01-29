TBMM Genel Kurulu'nda Sosyal Medya Bağımlılığı ve Depremzedeler Görüşüldü

TBMM Genel Kurulu Toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Toplantının başlangıcında DEM Parti milletvekillerinin, Siirt Belediyesine yapılan görevlendirmeye masalara vurarak tepki göstermesi üzerine birleşime ara verildi.

Gündem Dışı Konuşmalar

Aranın ardından, Adan, 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi. MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, "sosyal medya bağımlılığı ve özenti" konulu gündem dışı konuşmasında, son birkaç ay içerisinde yalnızca Çukurova Bölgesi'nde binin üzerinde çocuğun sosyal medya ünlülerine özenerek daha lüks bir yaşam düşüyle evi terk ettiğini ifade etti.

Uysal, bu sayının Türkiye genelinde ne kadar olduğunu tahmin etmenin zor olduğunu belirterek, "Bu durum, ülkemizin geleceği ve güçlü aile yapısı için büyük tehlikedir. Giderek artan sosyal medya bağımlılığı, ulusal bir problem durumuna gelmiştir. Bu bağımlılık, bedendeki problemleri çoğaltmaktadır. Türkiye'de sosyal medyada geçirilen zaman günde yaklaşık 3 saattir. Çocuklarımızla 1 günde 3 saat geçiriyor muyuz? Sosyal medya bağımlılığının insanlığa verdiği zararı önlemek için Mecliste bir araştırma komisyonu kuralım." dedi.

Mersin'in Durumu ve Kültürel Zenginliği

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer ise, Mersin'in tüm kültürlere kucak açtığını ve 400 binin üzerinde depremzedeyi barındırdığını ifade etti. Her seçim döneminde AK Parti'nin Mersin'e çeşitli vaatlerde bulunduğunu vurgulayarak, Akdeniz Sahil Yolu'nun 27 yıldır tamamlanamadığını dile getirdi.

Yangında Hayatını Kaybedenlere Anma

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu. Aynı zamanda, Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de uğradıkları saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı ölümünün 24'üncü yılında rahmetle andı.

İnci, Okkan'ın ülkenin en zor dönemlerinde adaletin, merhametin ve samimiyetin sembolü olduğunu belirterek, "Okkan sadece bir Emniyet Müdürü değil, halkın abisi, kardeşi, dert ortağıydı. Onun sesini duyan herkes, devletin şefkatini hissetmiştir. Diyarbakır halkı onu hiç unutmadı" dedi.

TBMM Genel Kurulu toplandı. Toplantının başlangıcında DEM Parti milletvekilleri, Siirt Belediyesine yapılan görevlendirmeye masalara vurarak tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu toplandı. Toplantının başlangıcında DEM Parti milletvekilleri, Siirt Belediyesine yapılan görevlendirmeye masalara vurarak tepki gösterdi.