TBMM Genel Kurulu'nda Tartışma: NATO Raporu Eleştirisi, Mersin'e 25 Milyar, Ankara Mesajı

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Buldan, 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İbrahim Ufuk Kaynak'ın NATO raporu eleştirisi

AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, CHP'li bir milletvekilinin NATO Parlamenterler Asamblesi'ne sunduğu 28 sayfalık raporu eleştirdi. Kaynak, raporun içeriğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin derhal İsrail'le anlaşmasını, hemen aralarını iyileştirmesini, kötü adam olarak İran'ın ortaya konulup, İran, Rusya, Çin ve Güney Kore ile birlikte aynı kefenin içerisine konulup dışlanmasını..."

Kaynak, raporda Gazze'de 2 yıldır devam eden katliamdan bahsedilmemesini eleştirdi ve devam etti:

"Aynı anda Venezuela'da muhalefet lideri olan hanımefendi Maria'ya bir ödül veriliyor. Ödülünün verilme sebebi ne biliyor musunuz? Aslında, Venezuela'ya, kendi halkına darbe yapılmasını, İsrail ve Amerika'nın, Trump ve Netanyahu'nun, kendi halkını bombalamasını isteyen bir kadın. Aynı anda bir başka tweet geliyor, Silivri'deki eski Belediye Başkanı olan CHP'li şahıstan, kendi halkının bombalanmasını isteyen bir meczubu tebrik ediyor."

Kaynak, bu olayların birbirinden habersiz gerçekleşmesinin mümkün olmadığını savundu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmalarına tepki gösterdi:

"Kendi ülkesine bu kadar büyük haksızlık yapılamaz. Hiçbir şart altında, hiçbir halükarda, bir insan, hangi öfkeyle olursa olsun kendi ülkesini bu kadar kötüleyemez."

CHP'den tepki ve oturuma ara

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Kaynak'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Günaydın ile AK Parti milletvekilleri arasında yaşanan tartışma üzerine TBMM Başkanvekili Buldan oturuma ara verdi.

MHP'li Levent Uysal'ın Mersin sunumu

Aranın ardından söz alan MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Mersin'e ayrılan 25 milyar liralık ödenekle gerçekleştirilen projeleri anlattı. Uysal, ödenekle 5 tünel, 9 yeni sağlık tesisi, 12 yeni okul, 16 spor merkezi, 25 kilometre yol yapıldığını söyledi.

Uysal, devam eden projeler hakkında bilgi vererek Mersin'in ülke bütçesine 48 milyar lira katma değer sağladığını, artık sadece liman şehri olmadığını; "Mersin artık bir üretim merkezi, ticaret kapısı, ihracat gücüdür." dedi.

CHP'li Aliye Timisi Ersever'den Ankara vurgusu ve kadın cinayetleri eleştirisi

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Ankara'nın 13 Ekim 1923'te başkent ilan edildiğini hatırlattı. Ersever, Ankara'yı "bir ulusun direnişi, bir milletin külleri arasından yeniden doğuşu" olarak nitelendirdi.

Ersever ayrıca, kadın cinayetleri konusunda yeterli önlemlerin alınmadığını savunarak konuyu eleştirdi.

