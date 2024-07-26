Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

TBMM Genel Kurulu'nda Tartışmalar ve Tepkiler

TBMM'de belediyelerin SGK borçları ve uluslararası meseleler üzerine tartışmalar gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 18:04
TBMM Genel Kurulu'nda Tartışmalar ve Tepkiler

TBMM Genel Kurulu'nda Sıcak Tartışmalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları ve uluslararası sorunlar üzerinde yoğun tartışmalar yaşandı.

AK Parti'den Çözüm Çağrısı

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, belediyelerin SGK'ye olan borçlarıyla ilgili olarak, “Yapılandırma, mahsuplaştırma yapılabilir, taksitlendirilebilir yeter ki belediyeler borçların ödenmesiyle ilgili samimiyetle çaba göstersinler” dedi.

İsrail'in Tartışmalı Ziyareti

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlandığını vurgulayarak, “Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamaları yetersiz. Türkiye ciddi bir duruş sergilemeli” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'den Eleştiri

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, TOBB içinde yapılan istişare toplantısında sığınmacı iş gücünün ekonomiye kazandırılması talep edildiğini belirtti. Kavuncu, “Sığınmacılar Türkiye'de bir iş gücü ihtiyacı olduğu için gelmediler” diyerek durumu eleştirdi.

MHP ve DEM Parti'den Tepkiler

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Netanyahu'nun onur konuğu olarak ağırlanmasını bir utanç olarak nitelendirirken, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit de bu konuşmanın soykırımı meşrulaştırma çabası olduğunu vurguladı.

CHP'den Yargıya Suç Duyurusu

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TÜİK hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ancak iki günde takipsizlik kararı verildiğini söyleyerek yargının hızlı karar vermesini eleştirdi.

AK Parti'den Ekonomi Vurgusu

Usta, “Enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Belediyelerin borçları çözülmeli” diyerek mali dengelerin sağlanması gerektiğini belirtti. Aynı zamanda, Cuma namazı çıkışında Müslümanlara yönelik yapılan zulümlere de dikkat çekti.

TBMM'de Gergin Anlar

Tartışmalar sırasında Ak Parti ve CHP yetkilileri arasında sözlü bir atışma yaşandı. Durum gerginleşince, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara vermek zorunda kaldı.

İLGİLİ HABERLER

13 saniyede uçurtma uçuran çocuk resimleri arasındaki 3 farkı bulanın IQ'su en az 130!

Bardak bardak içen kabızlığı unutuyor! Bu meyve tuvaletten çıkarmıyor

Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

Belediye Personel Alım İlanına Başvuru! Şoför, Operatör ve daha bir çok alanlarda personel alımı yapılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Altın fiyatları uçuşa geçti! O tarihte rekorun rekoru geliyor!

Belediye Personel Alım İlanına Başvuru! Şoför, Operatör ve daha bir çok alanlarda personel alımı yapılıyor

Ay sonunu getiremeyen emekliye müjde! 40.000 TL kredi çıktı!

Günde bir kaşık yemek kolestrolü yok ediyor! İlaçları bıraktıran kür!

13 saniyede uçurtma uçuran çocuk resimleri arasındaki 3 farkı bulanın IQ'su en az 130!

Realme 13 Pro ve 13 Pro Plus'ın özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu!

PTT'den beklenen duyuru geldi! 81 ilde PTT personel alımı: KPSS şartı belli oldu

Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

Saksıda çiçek yetiştirenler, çiçeğin toprağına 5-6 tane kibrit çöpü dikin bakın ne oluyor

Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

Dünya Türkiye'deki bu üniversiteleri konuşuyor! İlk 500'de yerini aldılar!

Bardak bardak içen kabızlığı unutuyor! Bu meyve tuvaletten çıkarmıyor