TBMM Genel Kurulu'nda Tartışmalar ve Tepkiler

TBMM Genel Kurulu'nda Sıcak Tartışmalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları ve uluslararası sorunlar üzerinde yoğun tartışmalar yaşandı.

AK Parti'den Çözüm Çağrısı

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, belediyelerin SGK'ye olan borçlarıyla ilgili olarak, “Yapılandırma, mahsuplaştırma yapılabilir, taksitlendirilebilir yeter ki belediyeler borçların ödenmesiyle ilgili samimiyetle çaba göstersinler” dedi.

İsrail'in Tartışmalı Ziyareti

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlandığını vurgulayarak, “Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamaları yetersiz. Türkiye ciddi bir duruş sergilemeli” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'den Eleştiri

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, TOBB içinde yapılan istişare toplantısında sığınmacı iş gücünün ekonomiye kazandırılması talep edildiğini belirtti. Kavuncu, “Sığınmacılar Türkiye'de bir iş gücü ihtiyacı olduğu için gelmediler” diyerek durumu eleştirdi.

MHP ve DEM Parti'den Tepkiler

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Netanyahu'nun onur konuğu olarak ağırlanmasını bir utanç olarak nitelendirirken, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit de bu konuşmanın soykırımı meşrulaştırma çabası olduğunu vurguladı.

CHP'den Yargıya Suç Duyurusu

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TÜİK hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ancak iki günde takipsizlik kararı verildiğini söyleyerek yargının hızlı karar vermesini eleştirdi.

AK Parti'den Ekonomi Vurgusu

Usta, “Enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Belediyelerin borçları çözülmeli” diyerek mali dengelerin sağlanması gerektiğini belirtti. Aynı zamanda, Cuma namazı çıkışında Müslümanlara yönelik yapılan zulümlere de dikkat çekti.

TBMM'de Gergin Anlar

Tartışmalar sırasında Ak Parti ve CHP yetkilileri arasında sözlü bir atışma yaşandı. Durum gerginleşince, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara vermek zorunda kaldı.