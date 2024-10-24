TBMM Genel Kurulu'nda TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısı Kınandı

TBMM Genel Kurulu'nda TUSAŞ'a Terör Saldırısı Tepkisi

TBBM Genel Kurulu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınamak için toplandı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TUSAŞ’ın milli sanayinin ve savunma sanayisinin önemli bir sembol olduğunu belirtti. Zengin, "Bu birlik ve beraberlik duygusu içerisinde hareket etmemiz gerekiyor," dedi.

Parti Temsilcilerinin Tepkileri

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, saldırıyı lanetleyerek, terörizmin toplumda normalleşmesine karşı çıkılması gerektiğini vurguladı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise, saldırının arkasında yatanları sert bir şekilde kınadı ve, "Bu ülkenin birlik ve bütünlüğü bozulmayacak," ifadelerini kullandı.

Hükümet ve Muhalefetten Ortak Mesajlar

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, saldırının savunma sanayisine yönelik olduğunu belirtirken, TUSAŞ’ın stratejik bir kuruluş olduğunu vurguladı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de TUSAŞ’a yapılan saldırıyı kınayarak, bu olayın arkasında bir istihbarat zafiyeti olup olmadığının araştırılması gerektiğini ifade etti.

Sonuç ve Çağrı

Son olarak, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, barışa ve diyaloğa ihtiyaç duyulduğunu belirterek, siyaset ve hukuk zemininde olanakların yaratılması gerektiğini vurguladı. TBMM Genel Kurulu, bu terör saldırısının tüm toplum için acı bir deneyim olduğuna ve bağımsızlık, birlik mesajlarının önemine dikkat çekerek toplantıyı tamamladı.