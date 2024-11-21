TBMM Genel Kurulu'ndan Önemli Açıklamalar ve Gelişmeler

TBMM Genel Kurulu'nda Kritik Görüşmeler

TBMM Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri önemli açıklamalarda bulundu.

UCM’nin Netanyahu Hakkındaki Kararı

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında verdiği tutuklama emrinin sevindirici olduğunu ifade ederek, "Ama asıl sevindirici olacak kısım, bu kararın uygulanmasıdır. Kağıt üzerinde kalmamasıdır." dedi.

Saadet Partisi'nin Eleştirileri

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ettiğini anımsatarak, bu tür bilgilendirmelerin tüm partilere yapılmasının önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, belediyelerle ilgili görevlendirmeleri eleştirerek, OHAL şartlarının uzatılmasıyla bu uygulamaların yapıldığını ifade etti.

İYİ Parti'den Tarım Ürünleri Uyarısı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Avrupa’dan Türkiye'ye iade edilen tarım ürünlerinin iç pazara sürüldüğünü belirterek, "Avrupa'nın gönderdiği ürünleri biz yemek zorunda mıyız?" diye sordu. Ayrıca, et ithalatına ilişkin endişelerini dile getirerek yerli üretime destek verilmesinin önemine vurgu yaptı.

Çocuk Hakları Üzerine Önemli Vurgular

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, yoksullukla mücadele eden 600 milyon çocuğun durumu ve Gazze’de yaşanan çocuk ölümleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Akçay, bu durumların insanlık adına utanç verici olduğunu belirtti.

CHP'den Eleştiriler ve Tepkiler

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Belediye Kanunu’na eklenen hükmü eleştirerek, yerel seçimlerin yok sayıldığını savundu. Ayrıca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamalarına karşı çıkarak, "Bitmiş bir dava mı var?" diye sordu.

Deprem Konutlarıyla İlgili Müjdeler

Gül, 6 Şubat depremlerine ilişkin çalışmaları gündeme getirerek, yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslim edileceğini açıkladı. Deprem bölgesindeki inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirten Gül, 452 bin yeni yuva inşa edileceğini duyurdu.

Meclis Araştırma Komisyonları Oluşturuldu

TBMM Genel Kurulu'nda iki Meclis Araştırma Komisyonu'nun divan üyeliği seçimleri yapıldı. AK Parti ve MHP milletvekillerinin yer aldığı bu komisyonlar, sağlık sorunları ve kadın hakları gibi önemli konuları ele alacak.

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kadınlarla ilgili komisyonda başkanın bir kadın olmasını temenni ettiğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.