TBMM Genel Kurulu'ndan Önemli Açıklamalar: Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadele Projeleri

TBMM Genel Kurulu'nda Yeşilay projeleri, gıda enflasyonu ve kiralarla ilgili dikkat çekici açıklamalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 17:08
TBMM Genel Kurulu'ndan Önemli Açıklamalar: Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadele Projeleri

TBMM Genel Kurulu, çeşitli siyasi partilerin grup başkanvekillerinin katılımıyla önemli konuları gündeme taşıdı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, özellikle Yeşilay tarafından yürütülen projelerin çocuklar ve gençler için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Usta, "Bugün Yeşilay'ın yürüttüğü projeler özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız için büyük bir önem taşımaktadır. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) aracılığıyla bağımlılıkla mücadele eden bireylere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlanmaktadır," dedi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, Türkiye'de tarih boyunca yargının siyaset üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Ekmen, 28 Şubat dönemi örnekleri vererek, "Günümüzde yaşananlardan ders alınmadı," ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Türkiye'deki gıda enflasyonunun alarm verici boyutlarda olduğuna işaret ederek, "Savaşın yıktığı Filistin'de bile gıda enflasyonu yüzde 21'ken, bizde yüzde 41'lere ulaşmıştır," dedi. Ramazan ayının coşkusunun kaybedildiğini de sözlerine ekledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 4 Mart 1923'te gerçekleşen İzmir İktisat Kongresi'ni hatırlatarak, "Tam bağımsız Türkiye'ye giden yolun ilk adımlarından biridir," vurgusunda bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise yerel yönetimlere yapılan müdahalesinin demokrasiye zarar verdiğini savundu. Bu bağlamda, "Yerel demokrasiye görmezden geliyorsanız, o ülkenin demokratikleşmesi mümkün değil," ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen otel yangını hakkında bilgi vermek istemeyen bakanlara eleştiriler yöneltti. Başarır, ekmek parası kazanmakta zorlanan emeklilerin ve işçilerin durumuna dikkat çekti.

Usta, Yeşilay Haftası'nı hatırlatarak, bağımlılıkla mücadelede toplumda farkındalık oluşturulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca 25 Eylül 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in temellerini attığı Iğdır-Nahçıvan Boru Hattı hakkında bilgi verdi.

Sakarya'daki tank palet fabrikası konusuna da değinen Usta, fabrikanın tank paleti üretimi yaptığını belirtti.

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