TBMM Genel Kurulu Olağanüstü Toplandı: Can Atalay Tartışmaları Sürüyor

TBMM Genel Kurulu Olağanüstü Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, olağanüstü bir şekilde toplandı. Toplantıya, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlık etti. Toplantının amacı, CHP'nin Anayasa Mahkemesi tarafından verilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi kararı hakkında genel görüşme önergesini ele almaktı.

Oturumda Tansiyon Yükseldi

Bozdağ, yapılan elektronik yoklamada, toplantının yeter sayısının sağlandığını açıkladı. Genel görüştürme önergesinin okunmasının ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, mahkeme kararı gereği Atalay'ın milletvekilliğinin düştüğü oturum hakkında usul tartışması açılmasını talep etti. Bozdağ, bu talep doğrultusunda usul tartışması açtı.

Tartışmaların Alevlenmesi

Usul tartışması sırasında, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, "Sizde hiç utanma yok" ifadesini kullanarak AK Parti sıralarında gerginliğe neden oldu. Bu durum üzerine Bozdağ, oturuma ara verdi. Aradan sonra yeniden açtığı oturumda, milletvekillerine daha temiz bir dil kullanmaları uyarısında bulundu.

Ahmet Şık için tekrar kürsüye gelmesiyle birlikte yeni bir tartışma daha yaşandı ve Bozdağ tekrar bir ara verdi. Bu esnada AK Parti milletvekilleri kürsüye doğru yürüdü ve Genel Kurulda arbede yaşandı. Arbede sırasında Ahmet Şık yere düştü.

Toplantıya Katılım ve Gelişmeler

Olağanüstü toplantıya MHP katılmazken, ayağını kırdığı açıklanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel toplantıyı izlemek için salona geldi. Özel'in ayağında ortopedik destek olduğu gözlemlendi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve bazı milletvekilleri, Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Toplantıya ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tulay Hatımoğulları Oruç da katıldılar.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında, CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişin genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında, CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişin genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında, CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişin genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında, CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişin genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında, CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişin genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında, CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişin genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında, CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişin genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında, CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişin genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında, CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişin genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı.