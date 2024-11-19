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TBMM Genel Kurulu, Önemli Konuları Görüştü

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri, şehrin sorunlarını ve ihtiyaçlarını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 15:53
TBMM Genel Kurulu, Önemli Konuları Görüştü

TBMM Genel Kurulu Toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında bir araya geldi. Gündeme geçmeden önce, Önder üç milletvekiline gündem dışı konuşma imkanı sağladı.

Kayseri'nin Güzellikleri ve Harcamalar

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri'nin tarihi ve doğal güzelliklerini öne çıkararak, her köşesinde bu güzelliklerin izinin bulunduğunu vurguladı. Ayrıca, Kayserililerin ikramı sevdiğini ancak israfı kabul etmediğini belirten Çopuroğlu, "Bazı belediyelerin sanatçılara yaptığı büyük harcamaların vicdanları sızlattığını" ifade etti. Çopuroğlu, "Eğer konser düzenleyecekseniz biraz pazarlık yapın; 5 yıl çabuk geçer, israf etmeyin ve eser bırakın." dedi.

Diyarbakır'ın Sorunları

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'ın tarihi bir şehir olduğunu vurguladı ve yaşanan sorunları dile getirdi. Tanrıkulu, "Nüfusu 2 milyona yaklaşan bir şehir olmasına rağmen gerekli bütçeyi alamıyor. Ulaşım altyapımız yok, başka bir şehirde böyle bir durumla karşılaşmak mümkün değil." ifadelerini kullandı. Özellikle, otoban ve raylı sistem eksikliğine dikkat çeken Tanrıkulu, "Diyarbakır ve Ankara'yı bağlamak istiyorsanız bu projeleri hayata geçirmelisiniz." dedi.

Sivas'ın Teşvik Talepleri

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas'ın yetiştirdiği önemli isimlerden Nuri Demirağı anarak, onun cesaret ve girişimciliğinin hatırlatılmasının önemli olduğunu söyledi. Özyürek, Sivas'ın 6. bölge özel teşvikinden faydalandığına değinerek, benzer teşviklerin 16 ilçeye de verilmesi talebinde bulundu. Ayrıca, sanayicilerin lojistik konusundaki beklentilerini de dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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