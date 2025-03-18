TBMM Genel Kurulu Su Sorunlarına Dikkat Çekti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Önder, gündeme geçmeden önce yaptığı konuşmada, su kaynaklarıyla ilgili bir yasa teklifi hazırladığını ve bunu ortak öneriye dönüştürmek istediğini belirtti. Önder, bu adımın geleceğe bırakılmış önemli bir miras olacağını vurguladı.

Önder, Anadolu'nun tüm nehirlerine tüzel bir kişilik tanımak gerektiğinin altını çizerken, siyasi parti temsilcilerinin ortaklaşma iradesi göstermesi halinde, seçilecek pilot bir nehirle bu sürecin başlayabileceğini ifade etti. Türkiye'nin su yoksulu bir ülke olduğunu hatırlatan Önder, bu durumda su havzalarını koruyacak yasal bir çerçeve oluşturmanın elzem olduğunu belirtti.

Önder, yaptığı açıklamada, “Su Havzalarını Koruma Kanunu ya da alan başkanlıklarının bu meseleyi tek başına çözmeye yetmediğini” ifade etti. Yasa teklifinin, grup başkanvekillerinin katkılarına ve önerilerine açık olacağını önümüzdeki hafta takdim edeceğini de sözlerine ekledi.

Gündem Dışı Konuşmalar

Toplantıda ayrıca, gündem dışı söz alan üç milletvekili dikkat çekti. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Halepçe Katliamının 37. yılına vurgu yaparak, bu tarihi unutmamanın herkesin insanlık görevi olduğunu dile getirdi. Yaz, “Unutursak tarih tekerrür eder” sözleriyle katliamın önemine dikkat çekti.

DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk ise İzmir'de yaşanan kadın cinayetlerine değinerek, ortak kaderin değişmesi gerektiğini, kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti. Çubuk, “Biz, bu kaderi değiştireceğiz,” dedi.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ise Çanakkale Savaşları'nın tarih üzerindeki etkisine dikkat çekerek, Türk askerinin vatan sevgisi ve bağımsızlık aşkının düşmanda bile hayranlık uyandırdığını aktardı.