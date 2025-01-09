TBMM Genel Kurulu Toplanamadı: Başkanlık Divanı Oluşmadı

TBMM Genel Kurulu Toplanamadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Başkanlık Divanı'nın teşekkül etmemesi nedeniyle toplanamadı. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimin başında yapılan açıklamada, "Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden çalışmalara başlayamadıklarını" ifade etti.

Birleşim 14 Ocak'ta Yeniden Toplanacak

Bu durum sonucunda Karaca, birleşimi 14 Ocak saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı. TBMM'nin bu kararının, önümüzdeki süreçte yasaların görüşülmesini erteleyip ertelemeyeceği merak ediliyor.

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimin başında "Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden çalışmalara başlayamadıklarını" belirtti.

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimin başında "Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden çalışmalara başlayamadıklarını" belirtti.