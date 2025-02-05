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TBMM Genel Kurulu Toplanamadı: Başkanlık Divanı Oluşmadı

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı'nın teşekkül etmemesi nedeniyle toplanamadı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 14:28
TBMM Genel Kurulu Toplanamadı: Başkanlık Divanı Oluşmadı

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı'nın teşekkül etmemesi dolayısıyla toplanamadı. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşimin başında katip üyelerin yerlerini almamaları yüzünden Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını açıkladı.

Önder, durumu değerlendirerek, her iki katip üyenin de bulunmaması sebebiyle toplantıyı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Bu nedenle birleşimin yarın saat 14.00'te yeniden toplanması kararlaştırıldı.

TBMM çatısı altında yaşanan bu durum, siyasi gündemle ilgili tartışmalara neden olurken, işlemlerin ne zaman başlayacağı merakla bekleniyor.

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı. TBMM Başkanvekili Sırrı...

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşimin başında katip üyelerin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti. Bunun üzerine Önder, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı. TBMM Başkanvekili Sırrı...

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşimin başında katip üyelerin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti. Bunun üzerine Önder, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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