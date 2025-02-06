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TBMM Genel Kurulu Toplanamadı: Başkanlık Divanı Oluşmadı

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı ve birleşim 11 Şubat'a ertelendi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 14:15
TBMM Genel Kurulu Toplanamadı: Başkanlık Divanı Oluşmadı

TBMM Genel Kurulu, 11 Şubat Salı günü toplanamayarak gündeminde yer alan konulara bir süre daha ara vermiş oldu. Genel Kurul, Başkanlık Divanı'nın teşekkül edememesi nedeniyle birleşim gerçekleştiremedi.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşimin başında katip üyelerin yerlerini almaması üzerine, Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti. Bu durum, Meclis'in yeniden toplanmasını zorunlu hale getirdi.

Önder, durumu açıklayarak birleşimi, 11 Şubat Salı günü, saat 15.00'te toplanmak üzere kapattıklarını duyurdu.

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı. TBMM Başkanvekili Sırrı...

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder (ortada), birleşimin başında katip üyelerin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı. TBMM Başkanvekili Sırrı...

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder (ortada), birleşimin başında katip üyelerin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.

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