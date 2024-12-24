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TBMM Genel Kurulu Toplandı: Afet ve İnsani Yardım Politikaları Gündemde

TBMM Genel Kurulu, afet ve insani yardım politikalarını masaya yatırdı. Milletvekilleri günlük sorunları dile getirdi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 17:41
TBMM Genel Kurulu Toplandı: Afet ve İnsani Yardım Politikaları Gündemde

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Bozdağ, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, Diyarbakır'ın sorunlarını ele aldı. Şehirdeki uyuşturucu satışlarının yüksek olduğunu vurgulayan Cupolo, köy yaşamının artık sürdürülemez hale geldiğini ifade etti.

CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici, Adana'nın Türkiye'nin en verimli şehirlerinden biri olduğunu belirtti. Adanalıların, "şehre hızlı trenin ne zaman geleceğini" sorduğuna dikkat çeken Bilici, tarım alanına yeterli önem verilmediği iddialarını dile getirdi.

AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Türkiye'nin afet ve insani yardım politikaları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karaaslan, Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Karaaslan, dünyanın afet sonrası en kapsamlı yeniden yapılanma faaliyetini hayata geçirdiğini belirterek, "Verdiğimiz bütün sözleri tutarak, 45 gün geçmeden atılan temellerle bu yılın sonunda 202 bin konut ve işyerinin teslimiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Karaaslan, Türkiye'nin sadece kendi yaralarını sarmadığını, dünyanın vicdanı olduğunu belirterek, "Bosna'dan Somali'ye, Filistin'den Balkanlar'a kadar birçok coğrafyada insani yardım yapan Türkiye, derin bir merhamet anlayışının yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, bu çalışmaları eleştirenlere tepki göstererek, "Türkiye'nin elde ettiği başarılardan gurur duymak yerine rahatsız olanlar tarihe geçecek." dedi.

TBMM Başkanvekili Bozdağ, Muğla'da meydana gelen helikopter kazası ile Balıkesir'in Karesi ilçesindeki patlamada hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyerek, "Bir daha böyle kazaların yaşanmamasını diliyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ (ortada) başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ (ortada) başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ (ortada) başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ (ortada) başkanlığında toplandı.

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