TBMM Genel Kurulu Toplandı: Mardin ve Erzincan'ın Sorunları Gündemde

TBMM Genel Kurulu, Gündem Dışı Sorunları Konuştu

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Bozdağ, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Mardin'in Sorunları

DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, ilinin en güncel sorununun belediyeye yapılan görevlendirme olduğunu belirtti. Tanhan, "Belediyeye yapılan görevlendirmenin ardından pek çok çalışanın işinden edildiğini" aktararak, posta yükü altındaki davaların sonuçlandığını ama işçilerin Nusaybin Belediyesi’ne geri dönemediğini ifade etti.

Ayrıca, Mardin’in büyükşehir olmasına rağmen çevre yolu bulunmadığını ve bu durumun trafiği olumsuz etkilediğini anlattı.

Erzincan ile İlgili Talepler

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, ilinin sorunlarına dikkat çekti. Erzincan’a hızlı tren sözü verilmesine rağmen projenin ilerlemediğini ifade eden Sarıgül, "Tren Sivas'ta kaldı. Neden Erzincan'a hızlı tren gelmiyor?" sorularını yöneltti. Ayrıca, Erzincan’a ulaşan yollara tünel yapımını önerdi.

Sarıgül, şehirdeki sağlık sorunlarına da değinerek, "Can Erzincan yıllardır hastane bekliyor. Mevcut hastanenin üniversiteye bağlanmasını doğru bulmuyoruz," diyerek şehir hastanesi talebinde bulundu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Kararı

Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama emrini değerlendirdi. Yüksel, uluslararası sistemin çıkarları uğruna insanları savaşa sürüklediğini belirterek, "Filistin'de ve Gazze'de masumların acımasızca katledildiğine şahit oluyoruz," ifadelerini kullandı.

Yüksel, UCM'nin kararını tarihi olarak nitelendirip, "Kararda, her iki şüphelinin, Gazze'deki sivil halka yaşamsal malzemelerin ulaştırılmasını engellediği belirtilmiştir," dedi. Bu kararın, uluslararası hukuk için cesur bir adım olduğunun altını çizen Yüksel, Türkiye’nin bu süreçte önemli deliller topladığını açıkladı.

Şarkı ve İçtüzük Tartışması

Yerinden söz alanAK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, çevre sorunları üzerine yaptığı konuşmada bir şarkı söyleyerek dikkat çekti. Bu sırada bazı milletvekilleri alkışla ritim tuttu. Başkanvekili Bozdağ, Hacıoğulları'nın içtüzüğe uygun davranması gerektiğini hatırlatarak sözlerini kesti.

Bu toplantıda, TBMM'nin önemli meselelerine dair güncel değerlendirmelerin yapıldığı görülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.