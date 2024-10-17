TBMM Genel Kurulu Toplandı: Önemli Gündem Maddeleri Ele Alındı

TBMM Genel Kurulu Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder liderliğinde toplandı. Önder, ilk olarak üç milletvekiline gündem dışı konuşma hakkı tanıdı.

Gündem Dışı Konuşmalar

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, sosyal medya üzerinden yayılan asılsız haberlere dikkat çekerken, EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Türkiye'deki grevler ve 20 Ekim’de yapılacak Türk-İş mitingi hakkında bilgiler paylaştı. HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir ise Filistin'deki durumu ve soykırım iddialarını gündeme getirdi.

Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Ziyareti

Ayrıca, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'yi ziyaret eden Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile birlikte Genel Kurul çalışmalarını locadan takip etti. Önder, Köver’i "hoş geldiniz" diyerek karşıladı ve Kurtulmuş ile birlikte Genel Kurul'a selam gönderdi.