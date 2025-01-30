DOLAR
35,77 0,09%
EURO
37,27 0,06%
ALTIN
3.195,61 -0,74%
BITCOIN
3.755.018,85 -0,48%

TBMM Genel Kurulu Toplandı: Sağlık ve Ekonomi Üzerine Tartışmalar

TBMM Genel Kurulu'nda sağlık hizmetleri ve özelleştirme tartışmaları yapıldı. Mardin Milletvekili Aydeniz sağlık sorunlarını gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 14:56
TBMM Genel Kurulu Toplandı: Sağlık ve Ekonomi Üzerine Tartışmalar

TBMM Genel Kurulu Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündeme geçmeden önce, Adan, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Sağlık Hizmetlerine Eleştiriler

DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, Mardin'deki sağlık hizmetleri hakkında eleştirilerde bulundu. Aydeniz, ildeki sağlık kuruluşlarında doktor ve hemşire sayısının yetersiz olduğunu vurguladı. Ayrıca, sağlık çalışanlarının olumsuz çalışma koşullarında görev yaptığını belirtti.

Aydeniz, Mardin'in büyükşehir olduğunu hatırlatarak, ilde bir yanık ünitesinin bulunmadığını dile getirdi.

Özelleştirme İddiaları Üzerine Tartışmalar

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, geçen hafta CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'in Iğdır Şeker Fabrikası'nın satıldığı iddialarına yanıt verdi. Baykan, ortada satılmış bir fabrikanın olmadığını belirtti ve özelleştirmenin ülke gündemine girdiği tarihin 1986 olduğunu aktardı.

Özelleştirme uygulamaları hakkında 1994 yılında çıkarılan kanuna dikkat çeken Baykan, "İktidar ortağı kim? O günün CHP'si SHP" şeklinde konuştu.

Baykan'ın sözlerinin ardından, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 2018 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 18 fabrikanın özelleştirilmesiyle ilgili bir karar aldığını hatırlattı. Emir, Türkiye'nin özelleştirme geçmişine vurgu yaparak, "Siz ne var ne yoksa sattınız, hem de peşkeş çekerek sattınız. Bu gerçeğin üzerini örtemezsiniz" ifadesini kullandı.

Diyarbakır'da Yürütülen Projeler

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Diyarbakır'da toplamda 760 projenin yürütüldüğünü ve bu projelerin yatırım bütçesinin 191 milyar 292 milyon lira olduğunu aktardı. Yaz, 2024 yılında bu projelerden 157'sinin tamamlanacağını söyledi ve özellikle Devlet Su İşleri'nin (DSİ) baraj projelerinin şehir geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABB Başkanı Mansur Yavaş, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
2
MİT, Hamas ile İstihbarat Diplomasisiyle 5 Taylandlı Rehineyi Kurtardı
3
Kuru Cilt: Böbrek Hastalıklarının Habercisi Olabilir
4
FETÖ'ye Bağlı 'Emniyet İmamı'na 22,5 Yıl Hapis İstemi
5
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Yargısı Yalnızca Milletin Hizmetindedir

Sağlık Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dahil KPSS'siz 9.000 Personel Alacak!

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!