TBMM Genel Kurulu Toplandı: Sağlık ve Ekonomi Üzerine Tartışmalar

TBMM Genel Kurulu Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündeme geçmeden önce, Adan, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Sağlık Hizmetlerine Eleştiriler

DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, Mardin'deki sağlık hizmetleri hakkında eleştirilerde bulundu. Aydeniz, ildeki sağlık kuruluşlarında doktor ve hemşire sayısının yetersiz olduğunu vurguladı. Ayrıca, sağlık çalışanlarının olumsuz çalışma koşullarında görev yaptığını belirtti.

Aydeniz, Mardin'in büyükşehir olduğunu hatırlatarak, ilde bir yanık ünitesinin bulunmadığını dile getirdi.

Özelleştirme İddiaları Üzerine Tartışmalar

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, geçen hafta CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'in Iğdır Şeker Fabrikası'nın satıldığı iddialarına yanıt verdi. Baykan, ortada satılmış bir fabrikanın olmadığını belirtti ve özelleştirmenin ülke gündemine girdiği tarihin 1986 olduğunu aktardı.

Özelleştirme uygulamaları hakkında 1994 yılında çıkarılan kanuna dikkat çeken Baykan, "İktidar ortağı kim? O günün CHP'si SHP" şeklinde konuştu.

Baykan'ın sözlerinin ardından, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 2018 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 18 fabrikanın özelleştirilmesiyle ilgili bir karar aldığını hatırlattı. Emir, Türkiye'nin özelleştirme geçmişine vurgu yaparak, "Siz ne var ne yoksa sattınız, hem de peşkeş çekerek sattınız. Bu gerçeğin üzerini örtemezsiniz" ifadesini kullandı.

Diyarbakır'da Yürütülen Projeler

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Diyarbakır'da toplamda 760 projenin yürütüldüğünü ve bu projelerin yatırım bütçesinin 191 milyar 292 milyon lira olduğunu aktardı. Yaz, 2024 yılında bu projelerden 157'sinin tamamlanacağını söyledi ve özellikle Devlet Su İşleri'nin (DSİ) baraj projelerinin şehir geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı.