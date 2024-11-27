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TBMM Genel Kurulu Toplandı: Tarım, Ulaştırma ve Yatırımlar Konuşuldu

TBMM Genel Kurulu, gündem dışı konuşmalarda tarım, kruvaziyer liman projeleri ve Mersin yatırımları ele alındı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 14:33
TBMM Genel Kurulu Toplandı: Tarım, Ulaştırma ve Yatırımlar Konuşuldu

TBMM Genel Kurulu Toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Bozdağ, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Kırıkkale'nin Tarım Sorunları

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Kırıkkale'nin tarım ve hayvancılık alanında hak ettiği konuma henüz ulaşamadığını vurgulayarak daha fazla destek talep etti. Öztürk, "Kızılırmak Havzası'nda yer alan Kırıkkale'de, sulama alanında yaşanan aksaklıklar bir handikaptır. Kızılırmak suyundan daha fazla yararlanmak, hayati önem arz etmektedir." dedi.

Samsun'da Kruvaziyer Liman Projesine Eleştiri

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun'un hak ettiği şekilde yönetilmediğini öne sürerek kruvaziyer liman projesini eleştirdi. Çan, "Deniz derinliğinin en sığ, kum dolgunun en yoğun olduğu yer seçilmiş. Amaç devasa gemileri buraya getirmek. Biz bunun olmayacağını biliyoruz. Bunun bir hayal olduğunu biliyoruz." şeklinde konuştu.

Mersin Yatırımları ve Gelecek Hep Beraber

AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, AK Parti iktidarında Mersin'deki yatırım programları kapsamında çeşitli sektörlerde 218 milyar lira tutarında 2 bin 372 projenin tamamlandığını ifade etti. Söylemez, Mersin'e yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, "Bundan sonra da Mersin'e her alanda yatırımlar yapmak için durmadan çalışacağız." dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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