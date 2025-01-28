TBMM Genel Kurulu Yangın Faciasını Görüşmek Üzere Toplandı

TBMM Genel Kurulu Toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti ve CHP'den Açıklamalar

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Bolu Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Olgun, tüm bu süreçte Afyonkarahisar halkının büyüme payından nasıl daha iyi yararlanabileceğini sorgulayarak, "Afyonkarahisar halkı, büyümeden neden hakkına düşen payı alamıyor?" şeklinde bir soru yöneltti.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ardından inşa edilen kalıcı konutlarla ilgili eleştirilerde bulundu. Kara, toplam 201 bin konutun teslim edildiğini ancak bu konutlarda yol, su, altyapı ve işçilik sorunlarının bulunduğunu iddia etti.

AK Parti'den Yangın İle İlgili Değerlendirmeler

AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Kartalkaya'daki otel yangınında kaybedilen hayatlara saygı duruşunda bulunarak, "Bu olay herkes için sarsıcı bir durum. Savcılığın soruşturması sürerken, bizlerin ihmallerin tespit edilmesi için gereken titizliği göstermesi şart. Adaletin en kısa sürede tecelli etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Coşkunyürek, güvenlik tedbirlerinin yetersiz olduğuna dikkat çekerek, "Bu tür mekanlarda güvenlik standartlarının gözden geçirilmesi ve denetimlerin sıkılaştırılması gibi konularda adımlar atmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Olayın Araştırılması ve Yas İlanı

Yangın faciası esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir günlük yas ilan edildiğini hatırlatan Coşkunyürek, olayın her yönüyle araştırılması ve gereken tüm aksaklıkların ortaya konulması gerektiğini vurguladı.