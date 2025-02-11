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TBMM Genel Kurulu Yeter Sayı Bulamadığı İçin Kapandı

TBMM Genel Kurulu, yeter sayı bulunamayınca kapandı. Partilerden önemli öneriler gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 20:21
TBMM Genel Kurulu Yeter Sayı Bulamadığı İçin Kapandı

TBMM Genel Kurulu Kapandı

TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için toplantısını sonlandırdı. Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti ve DEM Parti tarafından sunulan öneriler gündeme geldi fakat oylamalarda kabul edilmedi.

Öneriler Gündemde

Yeni Yol Partisi'nin önerisi üzerine söz alan Selçuk Özdağ, "Ankara ve İstanbul'daki büyükşehir belediyelerinin imar planlarıyla oluşturduğu rantın kimlere pay edildiğini araştırmalıyız" dedi. AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, "FETÖ ve benzeri yapılarla mücadelemiz sürecek" derken, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, Türkiye'de çocuk suçlularının sayısının 83 bin 393'ten 178 bin 834'e yükseldiğini belirtti.

Çocuk Suçluluğu Sorunu

Taşcı, "Türkiye'de toplumsal bir tehdide dönüşen çocuk suçlular sorunu var. Bu çocukların karakterlerinin şekilleneceği ortamları değiştirebiliriz. Önerimle bir çocukların suça sürüklenmesini önlemek üzere komisyon kuralım!" dedi.

Deprem Sorunları ve Yatırımlar

Depremle ilgili öneride bulunan DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, 6 Şubat depremlerinin etkisinin hala sürdüğünü, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal ise deprem bölgesinde 2 trilyon 600 milyar lira yatırım yapıldığını açıkladı.

Toplanma Yetersizliği

Genel Kurulda yapılan oylamalarda yeterli sayı bulunamaması üzerine, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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